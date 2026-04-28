La Borsa di Milano ha concluso la seduta del 28 aprile 2026 in territorio decisamente positivo, registrando un rialzo dello 0,77%. Questo andamento si è posto in controtendenza rispetto agli altri principali listini europei, che hanno mostrato una giornata fiacca. Piazza Affari è stata trainata principalmente dal comparto bancario, che ha evidenziato performance robuste, e dai titoli energetici.

Nel dettaglio del settore bancario, Bper e Unicredit hanno segnato un incremento del 2,1% ciascuna, mentre Intesa Sanpaolo ha guadagnato l'1,9%. Anche altri istituti di credito hanno chiuso in rialzo: Mediobanca (+1%), Banco Bpm (+0,9%) e Mps (+0,8%).

Il settore continua a essere animato da ipotesi di consolidamento, che alimentano l'interesse degli investitori. Positiva anche Generali, che ha chiuso con un +0,4%.

Il settore energetico ha beneficiato della ripresa del prezzo del petrolio, con Eni in aumento dell'1,8%, Saipem dell'1,4% e Tenaris dello 0,1%. In crescita anche le utility, favorite dal calo del prezzo del gas: Enel ha registrato un +1,6%, Italgas un +0,9% e Hera un +0,4%. Tra gli altri titoli in evidenza, Poste Italiane ha guadagnato l'1,2%, mentre Tim ha segnato un +0,9%.

I titoli in calo: Diasorin e il comparto del lusso

Sul fronte dei ribassi, Diasorin si è posizionata in fondo al listino, perdendo il 3,1%. La performance negativa del titolo è stata influenzata anche dal calo di Qiagen a Francoforte, che ha chiuso con una perdita del 7% a seguito di una trimestrale debole e un taglio dell’outlook, attribuiti principalmente a una forte diminuzione della domanda di test QuantiFERON.

Tra gli altri titoli che hanno registrato vendite significative figurano Fincantieri (-2,9%) e Lottomatica (-2,4%).

Anche il comparto del lusso ha subito delle flessioni, con Moncler che ha ceduto il 2,5% e Brunello Cucinelli lo 0,7%. Vendite diffuse hanno interessato anche il settore automobilistico, con Stellantis in calo del 2% e Ferrari che ha perso l'1,6%.

Il contesto di mercato e l'attesa per le Banche Centrali

Il mercato ha mantenuto un atteggiamento attendista in vista delle imminenti riunioni delle principali banche centrali. La Banca del Giappone ha già annunciato di aver lasciato invariati i tassi di interesse, pur adottando un tono restrittivo. L’attenzione degli investitori si sposta ora sulla riunione della Federal Reserve, attesa per domani, seguita giovedì da quelle della Banca d’Inghilterra e della Banca Centrale Europea.

In questo contesto, lo spread tra Btp e Bund si è attestato a 82 punti base, con il rendimento del decennale italiano fermo al 3,88%. La giornata di Piazza Affari ha dunque evidenziato una notevole resilienza, sostenuta in particolare dalla forza dei titoli bancari ed energetici, a fronte di alcune difficoltà riscontrate nel settore del lusso e tra alcune blue chip.