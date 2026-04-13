L'Assegno di Inclusione (ADI) si conferma anche per il 2026 come il principale strumento di sostegno per le famiglie italiane che si trovano in condizioni di fragilità economica. Con l'arrivo della primavera, l'INPS ha intensificato i controlli sulle banche dati per verificare il mantenimento dei requisiti da parte dei beneficiari, rendendo fondamentale restare aggiornati sulle scadenze e sulle modalità di erogazione della ricarica sulla Carta ADI.

Il calendario dei pagamenti di aprile e maggio 2026

Per chi ha già presentato la domanda ed è a regime, le date di pagamento seguono uno schema preciso.

Solitamente, la ricarica dell'Assegno di Inclusione arriva intorno al 27 di ogni mese. Tuttavia, per le nuove domande o per chi ha subito una sospensione e attende il primo pagamento, la data utile è fissata intorno al 15 del mese. È importante monitorare il proprio fascicolo previdenziale sul sito dell'INPS per verificare la presenza della disposizione di pagamento e l'importo spettante, che può variare in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito dichiarato.

I controlli ISEE e il rischio sospensione

Molti cittadini si chiedono perché l'importo dell'Assegno di Inclusione possa subire variazioni o perché la domanda risulti improvvisamente "sospesa". Nel 2026, l'INPS incrocia in tempo reale i dati della DSU aggiornata con i redditi percepiti.

Se viene riscontrata un'omissione o se il valore ISEE supera la soglia prevista, l'erogazione viene immediatamente bloccata. Per evitare ritardi, è essenziale che ogni variazione del nucleo familiare o del reddito venga comunicata tempestivamente tramite il modello ADI-Com, disponibile sul portale dell'Istituto di Previdenza.

Obblighi dei beneficiari e percorsi di inclusione

Ricordiamo che l'Assegno di Inclusione non è un semplice sussidio passivo. I beneficiari, ad eccezione dei componenti esclusi per età o disabilità, sono tenuti a partecipare ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Questo prevede la firma del Patto di Attivazione Digitale (PAD) e la successiva presentazione presso i servizi sociali o i centri per l'impiego.

La mancata presentazione alle convocazioni senza giustificato motivo comporta la decadenza immediata dal beneficio e l'impossibilità di presentare una nuova domanda per i mesi successivi.

Importi e maggiorazioni per il 2026

L'importo dell'ADI può arrivare fino a 500 euro mensili per il singolo componente, a cui si può aggiungere un contributo per l'affitto fino a 280 euro. Per le famiglie con componenti disabili o over 67, i parametri della scala di equivalenza permettono di raggiungere cifre più elevate. Anche per quest'anno, l'integrazione al reddito viene erogata per un periodo massimo di 18 mesi, dopo i quali è prevista una sospensione di un mese prima di poter procedere con il rinnovo per altri 12 mesi.