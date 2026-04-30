Il prezzo del petrolio Brent ha registrato un’inversione di rotta significativa il 30 aprile, scivolando a 116,4 dollari al barile con un calo dell’1,4%, dopo aver toccato un picco superiore a 126 dollari nella tarda serata del 29 aprile. Parallelamente, il greggio statunitense WTI ha mantenuto una sostanziale stabilità, attestandosi a 106,9 dollari al barile con una variazione minima dello 0,05%. Questi movimenti riflettono la forte attenzione dei mercati alla situazione in Iran e ai negoziati in corso con gli Stati Uniti.

Dinamiche dei prezzi e scenario geopolitico

Il Brent, punto di riferimento internazionale per il prezzo del petrolio, aveva inizialmente segnato un’impennata di oltre il 7% nelle prime contrattazioni del 30 aprile, raggiungendo i livelli più elevati dal 2022. Successivamente, i prezzi hanno corretto, con il Brent che si è stabilizzato intorno ai 122 dollari al barile e il WTI a circa 108,5 dollari. L’impennata iniziale è stata attribuita allo stallo nei negoziati per la riapertura dello Stretto di Hormuz e all’assenza di una chiara soluzione al conflitto nella regione, elementi che hanno alimentato le preoccupazioni dei mercati.

Negoziati tra Stati Uniti e Iran

I trader continuano a monitorare attentamente gli sviluppi in Iran, dove il rischio di un’escalation militare sembra al momento accantonato.

Gli Stati Uniti attendono una proposta aggiornata da Teheran entro il 1° maggio. Un cessate il fuoco è in vigore dall’inizio di aprile, ma i negoziati rimangono bloccati, con le parti coinvolte che non si sono ancora incontrate direttamente. Nel frattempo, sia gli Stati Uniti sia l’Iran mantengono il blocco del vitale Stretto di Hormuz, una delle principali rotte marittime globali per il trasporto di petrolio.

Impatto sul mercato e prospettive energetiche globali

L’attuale contesto ha spinto gli investitori a concentrarsi sulla carenza fisica del greggio iraniano e sulla sospensione delle rotte marittime, fattori che hanno significativamente influenzato le aspettative del mercato. L’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC e dall’alleanza OPEC+ è passata in secondo piano rispetto alle tensioni geopolitiche e al cosiddetto “war premium”, il sovrapprezzo legato al rischio di conflitto.

La trasformazione degli Emirati in un attore energetico indipendente evidenzia una crescente frammentazione della governance energetica globale, in un periodo in cui la sicurezza energetica mondiale mostra fragilità.