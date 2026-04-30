Le Borse europee hanno mostrato un recupero significativo nella giornata del 30 aprile 2026, con i future di Wall Street che hanno virato in territorio positivo. Questo andamento è stato favorito dalla percezione che il rischio di un’escalation militare in Iran sia, per il momento, scongiurato. Gli Stati Uniti attendono per il primo maggio una nuova proposta da Teheran, nel quadro dei negoziati in corso, mantenendo alta l'attenzione degli investitori.

Andamento dei mercati azionari e dei prezzi energetici

Nel dettaglio, la piazza di Londra ha registrato un rialzo dello 0,9%, seguita da Francoforte con un +0,2%.

Milano ha ridotto il suo calo allo 0,1%, mentre Parigi ha contenuto la flessione allo 0,6%. Anche i future sul Nasdaq e sull’S&P 500 hanno mostrato segni positivi, salendo rispettivamente dello 0,2% e dello 0,1%. Questo clima di maggiore fiducia si è riflesso anche sui prezzi dei prodotti energetici, che hanno invertito la rotta dopo i forti rialzi notturni. Il Brent è sceso dell’1,6% a 116 dollari al barile, mentre il WTI ha ceduto lo 0,4% a 106,5 dollari. I future sul gas Ttf hanno arretrato dello 0,8%, attestandosi a 46,5 euro al megawattora.

Anche i titoli di Stato hanno evidenziato una ripresa, con i rendimenti in calo in attesa delle imminenti decisioni sui tassi da parte della Banca Centrale Europea e della Bank of England.

I decennali italiani hanno ceduto 3 punti base, fissandosi al 3,92%, mentre lo spread con il Bund tedesco si è ridotto di un punto base, raggiungendo quota 83.

Negoziati Usa-Iran e impatto sulle quotazioni

Le speranze di una ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto hanno continuato a influenzare l’andamento dei mercati e, in particolare, i prezzi energetici. Le trattative sono state al centro dell'attenzione negli ultimi giorni, alimentando l'attesa per nuove proposte da parte iraniana. Lo Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo cruciale per circa un quinto del petrolio mondiale, è rimasto praticamente chiuso al traffico, contribuendo alle recenti oscillazioni delle quotazioni petrolifere.

Nel contesto delle manovre diplomatiche e dei dati macroeconomici, si sono registrati movimenti significativi anche tra i principali titoli azionari. A Piazza Affari, Stellantis ha subito un calo del 7% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. In controtendenza, Prysmian ha brillato con un rialzo del 4,1%, sostenuta dalle prospettive di crescita nel mercato della fibra ottica illustrate dal CEO Massimo Battaini. Tra le performance negative si segnalano Amplifon (-2,2%) e alcune banche, con Unicredit in flessione dell’1,6%. Le utility hanno mostrato forza, con A2A in crescita del 2,2% e Terna dell’1,6%.

In altri mercati europei, i risultati trimestrali hanno dettato l'andamento di diversi titoli.

BP ha visto l’utile del primo trimestre più che raddoppiare rispetto all’anno precedente, mentre Norwegian Air Shuttle ha beneficiato di una perdita operativa inferiore alle attese. Al contrario, Novartis ha registrato un calo dopo aver presentato risultati inferiori alle aspettative degli analisti.