Il 28 aprile 2026, i mercati internazionali del petrolio hanno registrato un deciso e generalizzato aumento delle quotazioni, segnando una giornata di forte rialzo per il greggio. Il West Texas Intermediate (WTI), uno dei principali benchmark globali, ha superato la soglia psicologica e commerciale dei 100 dollari al barile, chiudendo con un incremento significativo del 4,5%. Parallelamente, il Brent, altro importante riferimento mondiale per il prezzo del petrolio, ha mostrato un robusto rialzo del 3,3%, puntando con decisione verso i 112 dollari al barile.

Questo significativo slancio riflette un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e preoccupazioni tra gli operatori del settore energetico globale.

Fattori di Tensione e Impatto sui Mercati Energetici

L'andamento rialzista dei prezzi del petrolio è stato fortemente influenzato dalle persistenti incertezze che caratterizzano i colloqui tra gli Stati Uniti e altri attori internazionali, generando una situazione di cautela e speculazione. La chiusura dello Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo cruciale per il trasporto di petrolio, ha ulteriormente contribuito ad alimentare la tensione sui mercati, rafforzando in modo significativo i timori di possibili e gravi interruzioni nell'offerta globale di greggio.

Questi elementi combinati hanno spinto gli operatori a rivedere al rialzo le quotazioni, in un quadro dominato da una crescente percezione del rischio geopolitico e della volatilità dei mercati.

Andamento del Gas Naturale e Precedenti Rialzi del Greggio

Contestualmente all'impennata del petrolio, anche il prezzo del gas naturale ha mostrato un rafforzamento. I contratti TTF, che rappresentano il mercato di riferimento ad Amsterdam per il gas, hanno registrato un aumento dell'1,3%, attestandosi a 45,2 euro al megawattora, indicando una tendenza rialzista più ampia nel settore energetico.

Un precedente segnale di forte dinamismo sui mercati del greggio si era già manifestato il 13 aprile 2026. Secondo i dati di metà giornata di quella data, il WTI per consegna a maggio era stato scambiato a 102,85 dollari al barile, evidenziando un marcato incremento del 6,5% rispetto alla chiusura precedente.

Il Brent aveva raggiunto i 102,11 dollari al barile, in crescita del 7,26%. Anche in quell'occasione, tali rialzi erano stati attribuiti principalmente a rischi geopolitici e a preoccupazioni per l'approvvigionamento, fattori che avevano riportato i prezzi al di sopra della soglia dei 100 dollari. Il prezzo del gas naturale, invece, aveva mostrato variazioni minime nella stessa giornata, con il contratto front-month scambiato a 2,64 dollari per MMBtu, mantenendo una stabilità relativa in contrasto con la volatilità del petrolio.