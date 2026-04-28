Le banche italiane prevedono una diminuzione della domanda di prestiti e mutui da parte di famiglie e imprese per il trimestre in corso, al 28 aprile 2026. Questa tendenza emerge dall’indagine sul credito condotta dalla Banca d’Italia, che evidenzia come gli eventi bellici e l’andamento dei prezzi dell’energia abbiano favorito un atteggiamento più prudente tra le imprese, traducendosi in una minore richiesta di finanziamenti.

Gli istituti di credito segnalano inoltre un previsto “irrigidimento sui finanziamenti” per le medesime ragioni, con un impatto più marcato sui settori economici maggiormente esposti alle conseguenze dei conflitti e delle fluttuazioni dei costi energetici.

L’incertezza internazionale e le dinamiche dei prezzi influenzano le decisioni di investimento e spesa, suggerendo un trimestre all’insegna della cautela e di un orientamento attendista, in particolare per i comparti più vulnerabili.

Fattori alla base del calo della domanda

La Banca d’Italia rileva che le cause principali del calo della domanda sono direttamente riconducibili agli eventi bellici e alla volatilità dei prezzi dell’energia. Questi fattori hanno spinto molte imprese ad adottare strategie di attesa, posticipando decisioni di investimento e finanziamento. Parallelamente, le famiglie mostrano una maggiore prudenza nell’accendere nuovi mutui, anche a fronte delle incertezze economiche e delle variazioni nei costi di finanziamento.

In risposta a questo scenario, le banche italiane hanno adottato una maggiore selettività nell’erogazione dei crediti, applicando criteri più restrittivi, soprattutto verso i settori più esposti agli effetti dei conflitti e delle oscillazioni dei prezzi energetici. Questo irrigidimento potrebbe limitare la disponibilità di credito per alcune categorie di imprese e per le famiglie intenzionate all'acquisto di abitazioni.

Dinamiche del mercato del credito a marzo 2026

A marzo 2026, il credito bancario italiano ha mostrato una crescita annua del 2,4% nei prestiti a imprese e famiglie, raggiungendo uno stock complessivo di 1.299 miliardi di euro. Si osserva un calo nei tassi di interesse sulle nuove operazioni: il tasso medio sui finanziamenti alle imprese è sceso al 3,26%, mentre quello sui nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni si è attestato al 3,36%.

Nonostante questi segnali positivi, il livello complessivo dei prestiti rimane inferiore rispetto ai 1.322,1 miliardi di euro registrati a marzo 2023.

Il mercato del credito evidenzia una ripresa rispetto ai mesi precedenti, sebbene il recupero non abbia ancora riportato i volumi ai livelli pre-stretta monetaria. La raccolta diretta delle banche è cresciuta del 2,6%, con i depositi in aumento del 2,7%. I crediti deteriorati netti ammontano a 27,6 miliardi di euro, pari all’1,32% dei crediti totali, segnando un calo rispetto ai valori precedenti. Questi dati delineano un contesto in evoluzione, dove la domanda di credito continua a essere influenzata dagli sviluppi macroeconomici e dalle incertezze globali.