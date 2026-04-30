Le borse asiatiche hanno registrato una giornata di forti cali il 30 aprile 2026, profondamente influenzate dai crescenti timori di una possibile escalation delle tensioni in Medio Oriente. La situazione è aggravata dal blocco dello stretto di Hormuz e dalle notizie che indicano una valutazione, da parte degli Stati Uniti, di nuovi attacchi all’Iran. Questi fattori hanno generato una significativa incertezza sui mercati finanziari internazionali, spingendo gli investitori verso la cautela.

In questo contesto di instabilità, il prezzo del petrolio ha subito un’impennata, raggiungendo livelli che non si vedevano dall’inizio della guerra.

Il Brent, in particolare, ha superato la soglia dei 126 dollari al barile, per poi stabilizzarsi leggermente al di sopra dei 123 dollari. Questa quotazione rappresenta i massimi degli ultimi quattro anni per il greggio di riferimento. Anche il WTI (West Texas Intermediate) ha mostrato un forte rialzo, posizionandosi sopra i 109 dollari al barile, a testimonianza della forte pressione rialzista sul mercato energetico globale.

Andamento dei mercati asiatici e globali

L’impatto delle tensioni geopolitiche si è manifestato chiaramente sui mercati azionari asiatici. Le piazze di Tokyo e Seul hanno chiuso la sessione in calo dell’1,1%, mentre Hong Kong ha ceduto l’1,2%. Ancora più marcata la flessione a Sydney, che ha registrato un ribasso del 2,2%.

Controcorrente, i principali listini cinesi, Shanghai e Shenzhen, hanno mostrato una maggiore resilienza, chiudendo entrambi in leggero rialzo dello 0,1%, con scambi relativamente contenuti.

La debolezza si è estesa anche ai mercati occidentali. I future su Wall Street, che includono l’S&P 500 e il Nasdaq, hanno segnato una perdita dello 0,3%. Questo calo si è verificato nonostante la pubblicazione di risultati trimestrali positivi da parte di colossi tecnologici come Amazon e Alphabet, suggerendo che le preoccupazioni macroeconomiche e geopolitiche abbiano prevalso sulle buone performance aziendali. In Europa, l’Euro Stoxx 50 ha seguito l’andamento negativo, chiudendo con un ribasso dello 0,9%.

Anche il settore obbligazionario ha risentito del clima di incertezza. I rendimenti dei Treasury statunitensi hanno registrato un aumento, raggiungendo il 4,43%. Questo movimento è avvenuto in seguito alla decisione della Federal Reserve di mantenere i tassi di interesse invariati, una scelta che ha evidenziato profonde divisioni interne all’istituzione. La reazione dei mercati ha visto i trader ridurre drasticamente le aspettative di un possibile taglio del costo del denaro nel corso dell’anno, riflettendo una prospettiva più pessimistica sull’andamento futuro della politica monetaria.

Attese per le decisioni delle banche centrali

La giornata odierna si preannuncia cruciale anche per le politiche monetarie europee.

Sono infatti attese con grande interesse le decisioni sui tassi di interesse sia della Banca Centrale Europea (BCE) che della Banca d’Inghilterra. Le loro comunicazioni potrebbero fornire ulteriori indicazioni sull’orientamento futuro della politica monetaria e influenzare significativamente l’andamento dei mercati finanziari globali nelle prossime ore e nei giorni a venire.