L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) ha evidenziato come l’inflazione generata dallo shock energetico del 2026 sia destinata a colpire in maniera più incisiva le famiglie con minore capacità di spesa. Secondo le stime dell’Upb, per questi nuclei familiari, il tasso di inflazione potrebbe superare di 0,5 punti percentuali la media nazionale, raggiungendo un valore del 4%. Al contrario, le famiglie che si collocano all’estremo opposto nella scala dei cinque quintili di capacità di spesa registrerebbero un tasso inferiore, attestandosi al 3,1%.

L’analisi dell’Upb sottolinea con chiarezza che la distribuzione degli effetti inflazionistici non è uniforme. Le famiglie con minori risorse economiche risultano infatti maggiormente esposte agli aumenti dei prezzi, in particolare quelli legati al settore energetico. In questo contesto, l’Ufficio parlamentare di bilancio indica che «interventi di mitigazione mirati sui segmenti della popolazione più esposti appaiono, a parità di onere per la finanza pubblica, più efficaci rispetto a misure generalizzate sui prezzi».

Impatto differenziato dell'inflazione energetica

L’Upb ha condotto la sua valutazione utilizzando la suddivisione della popolazione in cinque quintili di capacità di spesa, al fine di analizzare l’impatto differenziato dell’inflazione.

I dati raccolti rivelano che le famiglie appartenenti al quintile più basso subiscono un’inflazione più elevata. Questo fenomeno è attribuibile principalmente alla maggiore incidenza delle spese energetiche sul loro bilancio complessivo, se confrontato con quello delle famiglie che dispongono di una maggiore capacità di spesa. Il tasso di inflazione previsto per queste famiglie nel 2026 si attesta intorno al 4%, mentre per il quintile più abbiente è stimato al 3,1%.

Il ruolo dell'Ufficio parlamentare di bilancio

L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) è un organismo indipendente che svolge funzioni cruciali di analisi, verifica e valutazione delle tendenze relative alla finanza pubblica e delle politiche economiche adottate in Italia.

L’Upb fornisce un supporto tecnico essenziale al Parlamento, contribuendo in modo significativo a garantire la trasparenza e la sostenibilità delle decisioni di bilancio. L’Ufficio pubblica regolarmente rapporti e analisi approfondite sull’andamento dell’economia italiana, includendo valutazioni dettagliate sull’impatto delle variazioni dei prezzi e delle misure di politica economica sulle diverse fasce della popolazione.

Nel contesto dell’inflazione energetica prevista per il 2026, l’Upb raccomanda l’adozione di misure di mitigazione specifiche e mirate. Tali interventi sono considerati più efficaci rispetto a soluzioni generalizzate, in quanto capaci di proteggere in modo più diretto le famiglie più vulnerabili dagli effetti negativi degli aumenti dei prezzi.