La giornata del 29 aprile 2026 ha visto Wall Street aprire in territorio negativo, risentendo delle tensioni in Medio Oriente e dell'attesa per le cruciali decisioni della Federal Reserve. I mercati statunitensi hanno mostrato una chiara tendenza al ribasso fin dai primi scambi, riflettendo un clima di incertezza generale tra gli operatori.

Nello specifico, il Dow Jones ha registrato una flessione dello 0,04%, attestandosi a 49.125,90 punti. Anche il Nasdaq ha segnato una perdita significativa, cedendo lo 0,45% e scendendo a quota 24.556,77 punti.

L'indice S&P 500 non è stato da meno, lasciando sul terreno lo 0,09% e fermandosi a 7.129,33 punti. Questi dati evidenziano una partenza debole per i principali indici azionari americani, influenzata da fattori geopolitici e dalle aspettative legate alla politica monetaria.

Le decisioni della Federal Reserve e l'ultima conferenza di Powell

L'attenzione degli operatori di mercato è focalizzata sull'imminente annuncio della Federal Reserve, previsto per le 20.30 ora italiana. In questa occasione, l'istituto centrale comunicherà le sue decisioni di politica monetaria, che potrebbero avere un impatto significativo sull'economia globale. L'annuncio sarà seguito dalla conferenza stampa di Jerome Powell, l'attuale presidente della banca centrale statunitense.

Questa conferenza è particolarmente attesa poiché si prevede che possa essere la sua ultima apparizione pubblica in tale veste.

La comunità finanziaria è in trepidante attesa di conoscere le nuove indicazioni sui tassi di interesse e sulle future strategie che la Fed intenderà adottare. La situazione di incertezza è palpabile, con gli investitori che cercano chiarezza sulle prossime mosse dell'istituto centrale in un contesto economico globale complesso e in evoluzione.

Il futuro della guida della Federal Reserve: Warsh e Powell

Un altro elemento di grande rilievo è la transizione alla guida della Federal Reserve. La conferma di Kevin Warsh alla presidenza della banca centrale sembra aver superato gli ostacoli, aprendo di fatto la strada al suo insediamento, che dovrebbe avvenire nel corso del mese di maggio.

Questo cambio al vertice rappresenta un momento cruciale per l'istituzione e per la direzione futura della politica monetaria americana.

Parallelamente, resta da definire il futuro ruolo di Jerome Powell. Il quesito principale che circola negli ambienti finanziari riguarda la sua permanenza all'interno della Fed: se deciderà di lasciare completamente l'istituto o se, al contrario, manterrà un ruolo come membro del suo board. Questa decisione avrà implicazioni importanti per la continuità e la stabilità della banca centrale.

In sintesi, la giornata sui mercati è stata caratterizzata da una doppia fonte di incertezza: da un lato le persistenti tensioni geopolitiche, in particolare quelle in Medio Oriente, e dall'altro la delicata transizione ai vertici della Federal Reserve.

Entrambi questi fattori sono destinati a influenzare le prossime scelte in materia di politica monetaria degli Stati Uniti, mantenendo alta la cautela tra gli investitori e condizionando l'andamento dei listini azionari.