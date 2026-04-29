Il prezzo del petrolio Wti, con consegna a giugno, ha registrato questa mattina sui mercati delle materie prime un calo dello 0,14%, attestandosi a 99,79 dollari al barile. In contrasto, il Brent, anch'esso con consegna a giugno, ha segnato un aumento dello 0,4%, raggiungendo i 111,71 dollari al barile. Questa divergenza evidenzia una dinamica di mercato complessa tra i principali benchmark petroliferi.

Dinamiche attuali dei mercati

Il calo del Wti si inserisce in un quadro di costanti oscillazioni che hanno caratterizzato i mercati petroliferi nelle ultime settimane, riflettendo l'instabilità delle quotazioni del petrolio.

Il Brent, invece, ha mostrato una tendenza rialzista. Tali differenze sono influenzate da fattori cruciali come dinamiche geopolitiche e aspettative sulla domanda di energia, che impattano il prezzo del petrolio.

Contesto recente delle quotazioni

Analizzando il contesto recente, si osservano i movimenti delle giornate precedenti. Il Wti aveva chiuso in rialzo a New York, registrando un aumento del 3,03% e portando il suo valore a 95,78 dollari al barile. Questo incremento era stato alimentato da un clima di incertezza, legata al conflitto in Medio Oriente e allo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Questi fattori influenzano la percezione del rischio e l'offerta di petrolio. Nello stesso periodo, il Brent aveva invece subito una diminuzione, cedendo il 2,55% e scendendo sotto la soglia dei 100 dollari, attestandosi a 99,31 dollari al barile.

In sintesi, le quotazioni del petrolio continuano a manifestare una notevole volatilità, con differenze significative tra i principali benchmark internazionali come il Wti e il Brent. Questa divergenza e le rapide oscillazioni sono una risposta diretta ai continui cambiamenti nelle condizioni geopolitiche e alle mutevoli dinamiche di mercato, rendendo il settore petrolifero sensibile agli eventi.