Demografia e invecchiamento: la sfida chiave per l'economia italiana. L'Associazione Bancaria Italiana (Abi), nella sua indagine "Evoluzione demografica e servizi bancari", evidenzia che una ridotta popolazione in età lavorativa diminuisce il potenziale di crescita. Senza interventi mirati, il Prodotto Interno Lordo (Pil) italiano potrebbe essere inferiore di oltre il 18% nel 2050 e di oltre il 30% nel 2080.

Le previsioni Istat, richiamate dall'Abi, indicano un calo della popolazione italiana di oltre 13 milioni entro il 2080 (dagli attuali 59 a 45,8 milioni).

Contestualmente, la quota di popolazione con più di 67 anni aumenterà fino al 31%. La popolazione in età lavorativa calerà di oltre 13 milioni di unità, dal 67,3% attuale al 58,2% nel 2050 e al 57,3% nel 2080, con impatto maggiore nel Mezzogiorno.

Leve strategiche per la crescita economica

Per mitigare gli effetti negativi di questa dinamica demografica, l'Abi individua quattro leve strategiche: giovani, donne, occupati laureati e saldi migratori. L'indagine evidenzia un crescente squilibrio di dipendenza: se oggi 100 lavoratori sostengono 49 tra giovani e anziani, nel 2050 ne sosterranno quasi 72, e nel 2080 circa 75. L'incidenza anziani sulla popolazione in età da lavoro passerà dal 30,5% al 52,8% nel 2050 e al 54,7% nel 2080.

L'Abi sottolinea l'urgenza di favorire l'inclusione delle fasce più vulnerabili e collaborazioni pubblico-privato. Tali partnership sono cruciali in credito, previdenza complementare, assicurazioni, educazione finanziaria e pari opportunità. L'Abi ritiene politiche mirate e la sinergia pubblico-privato imprescindibili per affrontare le sfide demografiche e garantire crescita e competitività al Paese.