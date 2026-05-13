Il Ministero degli Affari Esteri ha siglato a Roma un'importante convenzione che destina 70 milioni di euro alla provincia di Avellino. Questo significativo finanziamento rientra nell'ambito dei progetti “Turismo delle Radici”, un'iniziativa strategica volta a contrastare lo spopolamento delle aree interne attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e infrastrutturale locale. La firma, avvenuta presso la sede ministeriale, ha visto il ministro Antonio Tajani sottoscrivere accordi anche con il Comune di Fiumicino, l'Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, e con Sport e Salute per la riqualificazione dello stadio centrale del Foro Italico di Roma.

Interventi chiave per la provincia di Avellino

Il programma, denominato “Radici” (Ritorno alle Antiche Dimore Irpine) per la provincia di Avellino, è sostenuto da risorse del Pnrr e prevede una serie di interventi mirati da completare entro il 2030. Tra le priorità figura l'efficientamento energetico dei borghi compresi nell'Area Vasta di Avellino, un passo fondamentale per la sostenibilità e la modernizzazione. Saranno inoltre realizzati l'ammodernamento e la riqualificazione del percorso religioso del Cammino di Guglielmo, un'iniziativa che valorizza il turismo spirituale e culturale. Un altro progetto di rilievo è il completo restyling della stazione ferroviaria di Avellino, punto nevralgico per la mobilità locale.

Infine, è prevista la creazione di una ferro-ciclovia sulla storica tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta Sant’Antonio, trasformando un'infrastruttura dismessa in un'opportunità per il turismo lento e sostenibile.

Il ruolo strategico della Farnesina e il "Turismo delle Radici"

Dal 2022, la Farnesina opera come amministrazione attuatrice della misura Pnrr “Il Turismo delle Radici – Una strategia integrata per la ripresa del settore turistico nell’Italia post Covid-19”. L'obiettivo primario di questa iniziativa è rafforzare il legame tra gli circa ottanta milioni di italiani all'estero, italo-discendenti e oriundi, e i loro territori d'origine. Questo approccio promuove un turismo sostenibile, incentivando al contempo la rigenerazione e la riscoperta dei piccoli borghi e delle aree rurali.

Il Ministero degli Affari Esteri ha ottenuto un finanziamento complessivo di 200 milioni di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Queste risorse sono destinate a interventi di riqualificazione e valorizzazione di siti e percorsi turistici, borghi storici, riserve naturali e impianti sportivi, concentrandosi in particolare nel Centro-Sud Italia.

Soggetti attuatori e prospettive future

La cerimonia di firma delle convenzioni ha visto la partecipazione di figure istituzionali di spicco. Oltre al ministro Antonio Tajani, erano presenti il professor Carmine De Angelis, consigliere alla Vice Presidenza del Consiglio per gli enti locali e la programmazione europea, e Raffaele Squitieri, presidente del Comitato di Monitoraggio e Valutazione.

Successivamente, i rappresentanti dei quattro soggetti attuatori – la Provincia di Avellino, il Comune di Fiumicino, l'Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, e Sport e Salute – hanno formalmente sottoscritto gli accordi. Questi finanziamenti rappresentano un passo concreto verso la realizzazione di progetti che mirano a rivitalizzare i territori, promuovendo un modello di sviluppo che coniuga la conservazione del patrimonio con l'innovazione e la sostenibilità turistica.