I principali gruppi bancari italiani hanno registrato un solido inizio d'anno, con utili complessivi superiori a sette miliardi di euro nei primi tre mesi del 2026. Questo dato significativo emerge da un'analisi approfondita condotta dalla Fondazione Fiba di First Cisl, che ha esaminato i bilanci di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Monte dei Paschi di Siena e Bper. L'indagine rivela una crescita degli utili del 3,3% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, evidenziando una performance economica robusta per il settore.

A trainare questi risultati positivi sono stati in particolare i proventi operativi, che hanno mostrato un incremento del 3,7%.

Un contributo determinante è giunto dalla forte espansione delle commissioni nette, le quali hanno segnato un aumento del 4%. Questo rafforza la tendenza al progressivo consolidamento delle attività legate al risparmio gestito, un segmento sempre più strategico per le banche. Parallelamente, la gestione dei costi si è dimostrata efficiente: i costi operativi hanno registrato una diminuzione dello 0,8%, mentre il costo del personale è rimasto sostanzialmente stabile, con un lieve incremento dello 0,1%.

Contrazione di sportelli e occupazione nel settore bancario

Nonostante la crescita degli utili, l'analisi della Fondazione Fiba di First Cisl mette in luce una persistente tendenza alla riduzione della rete fisica e dell'organico.

Nel confronto con il primo trimestre del 2025, si osserva una diminuzione di 375 unità nelle filiali bancarie, corrispondente a un calo del 3,1%. Contestualmente, il numero dei lavoratori impiegati nei cinque maggiori gruppi bancari ha subito una contrazione di 4.729 unità, pari a una riduzione del 2,1%. Questo trend sottolinea la continua trasformazione strutturale del settore, orientata verso una maggiore digitalizzazione e ottimizzazione delle risorse.

L'analisi ha preso in esame i conti di istituti di primaria importanza nel panorama bancario italiano: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Monte dei Paschi di Siena e Bper. L'attività di monitoraggio e ricerca della Fondazione Fiba, espressione di First Cisl, si concentra costantemente sui temi economici e occupazionali del comparto, fornendo un quadro dettagliato delle dinamiche in atto per i lavoratori del settore creditizio e finanziario.