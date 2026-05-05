Banco BPM ha archiviato il primo trimestre del 2026 con un utile netto di 480 milioni di euro, un risultato che supera le aspettative del mercato. L'istituto ha registrato una crescita del 15% rispetto al trimestre precedente, pur evidenziando un calo del 6,1% se confrontato con lo stesso periodo del 2025. Questo dato si allinea pienamente con gli obiettivi prefissati dal piano strategico della banca, superando del 7% il consensus di mercato.

La redditività dell'istituto si conferma su livelli elevati, con un ROTE annualizzato al 20% e un ROE al 15%.

Il risultato lordo dell'operatività corrente ha raggiunto i 777 milioni di euro, segnando un incremento del 26% su base trimestrale e del 2% su base annua. I proventi operativi complessivi si sono attestati a 1,53 miliardi di euro, in crescita del 4% sia rispetto al trimestre precedente sia su base annua, grazie in particolare all'incremento delle commissioni.

Solidità patrimoniale e diversificazione dei ricavi

Sul fronte dei costi, gli oneri operativi sono diminuiti del 4% rispetto al trimestre precedente, fermandosi a 674 milioni di euro. Le rettifiche e gli accantonamenti hanno subito una riduzione significativa, scendendo a 78 milioni di euro, con un calo del 51% su base sequenziale. La banca ha evidenziato una crescente diversificazione dei ricavi: i proventi non da interessi rappresentano ora il 53% del totale, superando già il target previsto dal piano per il 2027.

Il contributo delle principali fabbriche prodotto ha raggiunto i 406 milioni di euro nel trimestre.

La solidità patrimoniale è confermata da un CET 1 ratio al 13,6%, dato superiore alla soglia minima del 13% stabilita dal piano. La qualità degli attivi rimane elevata, con un NPE ratio netto all'1,13% e un costo del rischio ridotto a 32 punti base. Gli impieghi performing core hanno mostrato una crescita di circa un miliardo di euro nel trimestre, raggiungendo i 95,7 miliardi di euro lordi. La base di clientela si dimostra robusta, caratterizzata da una prevalenza di controparti a basso rischio.

Prospettive future e fiducia nel dividendo

Banco BPM ha ribadito la propria fiducia nella capacità di distribuire un dividendo per azione di 1 euro anche per il 2026, con un dividend yield pari all'8%.

La banca ha sottolineato che la traiettoria evidenziata dai risultati è pienamente coerente con il target di utile netto di 2,15 miliardi di euro nel 2027. Nonostante il contesto macroeconomico del trimestre sia rimasto complesso, segnato da tensioni geopolitiche e volatilità dei mercati, l'istituto ha dimostrato la resilienza del proprio modello di business e la capacità di mantenere una redditività sostenibile.

In chiusura di giornata, il titolo Banco BPM ha registrato un rialzo del 2,7%, attestandosi a 12,47 euro per azione.