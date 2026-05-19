Nel 2025, i pagamenti digitali in Italia hanno registrato una crescita significativa, con un notevole balzo dei bonifici istantanei. L'adozione di strumenti come carte di credito, bonifici e addebiti diretti è aumentata, spinta anche dalla direttiva europea che ha imposto la parità di condizioni tra bonifici istantanei e ordinari.

I bonifici istantanei sono passati da 15 milioni di operazioni nel quarto trimestre 2022 a 100 milioni nello stesso periodo del 2025, su un totale di 347 milioni di bonifici complessivi. Il numero di operazioni con strumenti alternativi al contante è aumentato, mentre il valore complessivo delle transazioni si è mantenuto stabile dopo la forte accelerazione registrata durante la pandemia.

Questa dinamica riflette una progressiva diffusione dei pagamenti digitali tra cittadini e imprese, sostenuta da un contesto normativo favorevole.

Crescita dei pagamenti digitali e divario europeo

Il valore delle transazioni cashless in Italia ha superato i 500 miliardi di euro nel 2025, arrivando a rappresentare il 26,6% del PIL nazionale. Il settore ha registrato un tasso medio annuo di crescita del 9,5% negli ultimi tre anni. Tuttavia, l’Italia si posiziona al 21° posto su 27 Paesi dell’Unione Europea per diffusione dei pagamenti digitali, con 181,4 transazioni pro capite contro una media europea di 246,8.

Il peso dei pagamenti digitali sul PIL italiano rimane inferiore rispetto alla media UE, che si attesta al 31,6%.

Persiste un'elevata diffusione del contante: l’incidenza del cash sul PIL italiano è dell’11,5%, superiore alla media europea del 9,8%. Questi dati evidenziano come, nonostante la crescita, il percorso verso una società meno dipendente dal contante sia ancora lungo.

Il settore industriale e il suo impatto economico

Il settore dei pagamenti digitali in Italia si configura come un comparto industriale significativo, contando 2.844 aziende, tra operatori nazionali e internazionali, con un fatturato di 17,7 miliardi di euro e 34.600 addetti. Negli ultimi dieci anni, la crescita del comparto è stata particolarmente sostenuta, con un incremento dell’85,3% del fatturato dal 2015, confermando la filiera come una delle più dinamiche tra i servizi in Italia.

La digitalizzazione dei pagamenti rappresenta una leva strategica per la modernizzazione del Paese, contribuendo a una maggiore tracciabilità delle transazioni e a una riduzione dei costi legati alla gestione del contante. Il processo di transizione verso una società cashless continua a essere monitorato, con l’obiettivo di ridurre il divario con gli altri Paesi europei.