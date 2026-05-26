La Banca centrale europea (Bce) ha lanciato un allarme sui rischi crescenti derivanti dal rapido aumento degli investimenti nell’intelligenza artificiale (IA) finanziati tramite il credito privato. L’avvertimento, che segnala potenziali minacce per assicurazioni e fondi pensione nell’area euro, emerge da un’anticipazione del rapporto sulla stabilità finanziaria, la cui pubblicazione integrale è prevista per il 27 maggio 2026. La crescita del credito privato come fonte di finanziamento per aziende di IA e data center potrebbe rappresentare una nuova minaccia per il sistema finanziario dell’area dell’euro, con particolare attenzione alle possibili ripercussioni su questi settori.

Potenziali tensioni per il sistema finanziario

Nel documento, la Bce sottolinea che, se il credito privato continuerà a espandersi rapidamente e i flussi di cassa attesi dall’intelligenza artificiale non si concretizzeranno, gli investitori potrebbero essere esposti a perdite significative. Questo scenario potrebbe trasformare il credito privato in una fonte più rilevante di rischio creditizio e un potenziale amplificatore di tensioni per le istituzioni finanziarie dell’area dell’euro.

Esposizioni e vulnerabilità specifiche

Il rischio sistemico per l’area euro derivante dai mercati del credito privato appare limitato, ma esistono settori esposti a tensioni, in particolare assicurazioni e fondi pensione.

L’esposizione diretta delle istituzioni finanziarie dell’area euro al credito privato è considerata contenuta, rendendo improbabile che questa tipologia di credito possa essere fonte di instabilità sistemica nel breve termine. Tuttavia, la Bce evidenzia che assicurazioni e fondi pensione potrebbero, in scenari avversi, subire perdite più rilevanti a causa di effetti di secondo livello su leveraged loans, obbligazioni high-yield e azioni.

I dati indicano che l’esposizione delle compagnie assicurative al credito privato nell’area euro è stimata in 211 miliardi di euro, mentre quella dei fondi pensione si attesta a 52 miliardi di euro. La Bce segnala inoltre che la recente turbolenza nei mercati del credito privato, innescata da diversi default di rilievo, ha portato a un aumento delle richieste di rimborso da parte degli investitori e a una conseguente uscita di capitali, costringendo alcuni fondi a limitare i deflussi.

Impatto sulle imprese e la qualità del credito

La Bce osserva che alcune imprese dell’area euro che dipendono dal credito privato stanno mostrando prospettive di business in peggioramento. Questo tipo di finanziamento è spesso rivolto a società non classificate e di medie dimensioni, caratterizzate da una qualità creditizia più debole e quindi maggiormente vulnerabili a eventuali peggioramenti del contesto economico. La capacità di queste aziende di sostenere i pagamenti degli interessi attraverso i flussi di cassa operativi si è deteriorata negli ultimi anni, una tendenza che si riscontra anche tra le imprese finanziate tramite leveraged loans e obbligazioni high-yield, ma non tra quelle che ricorrono ai prestiti bancari.