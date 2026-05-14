La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino a 1 miliardo di euro a favore di FiberCop. L'azienda, responsabile della gestione dell'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, utilizzerà questi fondi per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultra-larga. L'obiettivo primario dell'operazione è la riduzione del divario digitale su tutto il territorio nazionale, garantendo una connettività avanzata e diffusa.

Il finanziamento per la digitalizzazione

La prima tranche del finanziamento, pari a 500 milioni di euro, è stata formalizzata a Roma con la firma tra Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della BEI, e Massimo Sarmi, presidente e amministratore delegato di FiberCop.

Questo sostegno beneficia della garanzia di InvestEU, il programma di investimenti dell'Unione europea, attraverso il quale il Gruppo BEI ha già investito in Italia oltre 6 miliardi di euro. Gelsomina Vigliotti ha dichiarato: “Con questo finanziamento puntiamo a ridurre il divario digitale, favorire l'innovazione tecnologica e sostenere gli obiettivi dell'Italia e dell'Unione europea in materia di digitalizzazione”.

La strategia di FiberCop prevede l'ampliamento della propria rete in fibra ottica “Fibre to the Home (FTTH)” per collegare ulteriori 5,8 milioni di unità immobiliari in tutta Italia. L'intervento consentirà di raggiungere il target annunciato di 20,3 milioni di unità immobiliari entro la fine del 2027, contribuendo significativamente alla riduzione del divario digitale.

Circa il 40% degli investimenti sarà destinato alle regioni incluse nella Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, con l'intento di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è più marcato.

Riconoscimento per FiberCop

FiberCop, azienda nata meno di due anni fa, si occupa della gestione e dello sviluppo delle infrastrutture di rete in fibra ottica in Italia. Il finanziamento della BEI rappresenta un significativo riconoscimento della solidità del suo progetto industriale. Massimo Sarmi ha sottolineato: “Il finanziamento della Banca europea per gli investimenti, il primo a meno di due anni dalla nascita di FiberCop, rappresenta un riconoscimento significativo della solidità del nostro progetto industriale”.

L'operazione si inserisce nel quadro delle strategie europee e nazionali per la digitalizzazione, con l'obiettivo di garantire una connettività avanzata e diffusa su tutto il territorio italiano, riducendo le disparità geografiche e sostenendo la crescita tecnologica del Paese.