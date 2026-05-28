La Borsa di Milano ha aperto la seduta del 28 maggio 2026 in territorio negativo, con il Ftse Mib che cede lo 0,35% e si attesta a quota 49.407 punti. Questo avvio in calo per il principale indice di Piazza Affari è stato caratterizzato da una concentrazione di vendite sui titoli finanziari, in un clima di generale cautela che pervade i mercati.

In particolare, il comparto finanziario ha registrato le perdite più significative: Generali ha lasciato sul terreno l’1,34%, seguita da Fineco con un calo dell’1,13% e Mediolanum dello 0,99%. È interessante notare che, nonostante questa tendenza negativa di settore, Generali aveva recentemente presentato una trimestrale superiore alle attese, con un utile netto rettificato di 1,27 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2026 e premi lordi in crescita del 6,8% a 28,16 miliardi, confermando l’outlook per l’intero esercizio.

Andamento dei Settori: Finanziari in Calo, Industriali in Rialzo

Sul fronte opposto, alcuni titoli industriali e tecnologici hanno mostrato una notevole resilienza, distinguendosi positivamente nell'apertura di giornata. St ha guadagnato l’1,67%, Avio l’1,42% e Tenaris l’1,23%, evidenziando variazioni di rilievo in un contesto di volatilità diffusa. Questi rialzi contribuiscono a bilanciare parzialmente le perdite registrate in altri comparti.

Contesto Economico Europeo e Dati PMI

Il clima di cautela si estende ai mercati finanziari europei, che si muovono anch’essi in territorio negativo. Lo Stoxx 600 ha registrato un calo dello 0,2%, il Dax tedesco dello 0,31% e il FTSE 100 britannico dello 0,4%.

I recenti dati PMI di maggio hanno evidenziato una contrazione dell’attività economica in Francia, con l’indice servizi a 42,9 punti, e in Germania, dove l’indice composito si è attestato a 48,6 punti. Questi indicatori segnalano un rallentamento dell’attività economica nell’area euro al ritmo più rapido degli ultimi due anni e mezzo.

Complessivamente, gli investitori mantengono un atteggiamento di prudenza, in attesa di ulteriori indicazioni macroeconomiche e delle prossime decisioni delle banche centrali, che saranno determinanti per delineare le future direzioni dei mercati in un contesto di incertezze persistenti.