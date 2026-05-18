La Borsa di Milano ha concluso la seduta del 18 maggio 2026 in netto calo, con l'indice principale Ftse Mib che ha registrato una flessione dello 0,91%, attestandosi a 48.669 punti. A pesare in maniera determinante sull'andamento del listino è stato lo stacco delle cedole, un fattore tecnico che ha inciso complessivamente per l'1,5% sull'indice.

L'”effetto cedola” ha dominato la giornata di scambi, influenzando in modo significativo il mercato. Il distacco dei dividendi ha riguardato ben 22 blue-chip, ovvero oltre la metà dei titoli che compongono il paniere principale.

Intorno alle 13:05, l'indice Ftse Mib segnava un calo più marcato, pari all'1,93%, di cui la quota preponderante, l'1,51%, era direttamente attribuibile all'effetto tecnico generato dallo stacco dei dividendi. Se si scorpora questo elemento, la performance della piazza finanziaria milanese si è allineata a quella degli altri principali listini europei e ai futures statunitensi, suggerendo una debolezza intrinseca meno marcata rispetto al dato finale.

Performance dei Titoli Principali

Tra le società che hanno proceduto allo stacco del dividendo, si sono registrate perdite significative: BUZZI ha ceduto il 3,4%, LOTTOMATICA il 2,2%, AMPLIFON il 2,1%, AVIO l'1,89% e BPER il 2%. Nel settore automotive, STELLANTIS ha chiuso in flessione del 2,3%, in attesa dell'importante investor day previsto per la settimana successiva.

Un andamento controcorrente è stato osservato per i titoli petroliferi, che hanno beneficiato del rialzo delle quotazioni del greggio: ENI ha guadagnato il 2,56% e SAIPEM l'1,85%, entrambi tra i titoli che hanno staccato la cedola. Anche AZIMUT ha mostrato forza, chiudendo in rialzo del 2,3% proprio nel giorno dello stacco del dividendo.

Nel segmento dei titoli a minore capitalizzazione, FIDIA ha brillato con un eccezionale balzo di circa il 130%. Questo rialzo è giunto dopo l'annuncio di un ritorno all'utile e l'aggiornamento del piano industriale per il periodo 2026-2028. Ottima performance anche per TECHNOPROBE, che ha registrato un incremento del 5% in seguito all'innalzamento della raccomandazione a “buy” da parte di BofA Global Research.

Fattori Esterni e Contesto di Mercato

La seduta odierna è stata influenzata da un generale clima di risk-off, ovvero una propensione degli investitori a ridurre l'esposizione al rischio. Tale impostazione è stata alimentata da crescenti timori sull'inflazione e dalla riacutizzazione delle tensioni legate al conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'escalation avvenuta nel fine settimana, con attacchi tramite droni nell'area del Golfo, ha intensificato le preoccupazioni per una possibile e prolungata prosecuzione del conflitto, contribuendo a un deterioramento del sentiment globale.

A ciò si sono aggiunti il rialzo dei prezzi del petrolio e l'intensificarsi del sell-off obbligazionario globale, innescato dai dati sull'inflazione provenienti da Stati Uniti, Europa e Asia.

In questo scenario di incertezza, i settori più esposti alla pressione sono stati quelli dell'automotive, dell'industria e delle banche. Questi comparti hanno risentito sia dell'impatto del caro energia, che incide sui costi di produzione e operativi, sia di un generale deterioramento delle prospettive di crescita economica, che si riflette negativamente sulle loro valutazioni.