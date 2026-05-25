Piazza Affari ha consolidato i suoi rialzi nella prima mezz'ora di scambi del 25 maggio 2026, con l'indice principale, il Ftse Mib, che ha registrato un incremento dell'1,1%. Questo progresso ha spinto l'indice oltre la soglia dei 50mila punti, segnalando un clima di fiducia tra gli investitori.

Tra i titoli che hanno guidato la giornata, Nexi si è distinta con un notevole balzo del 4,2%. La performance è stata sostenuta dalla decisione di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) di aumentare la propria quota nel capitale della società fino al 29,9%. Anche Buzzi ha mostrato una solida crescita del 2,7%, mentre Stellantis ha guadagnato il 2,43%.

Il sentiment positivo ha coinvolto anche altri importanti nomi del listino: Unicredit ha segnato un +2,25%, Avio un +2,2% e Amplifon un +1,93%, tutti contribuendo al robusto andamento generale del mercato milanese.

Andamento dei Settori e dei Principali Titoli

Il calo del prezzo del greggio, legato alle prospettive di una tregua tra Stati Uniti e Iran, ha penalizzato il settore energetico. Eni ha registrato una flessione del 2,32%, mentre Tenaris ha perso l'1,02% e Saipem lo 0,9%. Questi movimenti riflettono la sensibilità del settore alle dinamiche geopolitiche e alle quotazioni delle materie prime.

Nel comparto tecnologico e industriale, la giornata ha visto andamenti più contenuti. STM ha chiuso in lieve calo dello 0,35%, e Leonardo ha segnato una diminuzione dello 0,3%.

Il settore bancario, invece, ha mostrato un quadro generalmente positivo: Intesa Sanpaolo ha guadagnato l'1,42% e Banco Bpm lo 0,94%. Più caute le performance di Bper (+0,5%), Mediobanca (+0,4%) e Mps (+0,3%), che hanno comunque mantenuto il segno più.

Tra le società a minore capitalizzazione, si sono registrati movimenti significativi. La Lazio ha messo a segno un notevole rialzo del 4,6%, affiancata da Webuild con un incremento del 3,37%. Sul fronte opposto, alcune aziende hanno subito perdite consistenti: Beewize ha ceduto il 10% e The Italian Sea Group ha registrato un calo del 6,29%, evidenziando una certa volatilità in questo segmento di mercato.

Mercati Obbligazionari e Contesto Geopolitico

Anche il mercato dei titoli di stato ha mostrato dinamiche rilevanti. Il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi è salito a 71,8 punti. Contemporaneamente, i rendimenti annui hanno registrato una diminuzione: quello dei Btp italiani è sceso di 6,9 punti, attestandosi al 3,7%. Il rendimento dei Bund tedeschi ha subito un calo di 5,6 punti, raggiungendo il 2,98%, mentre quello dei titoli francesi è diminuito di 6,7 punti, fermandosi al 3,6%.

Il contesto geopolitico ha giocato un ruolo chiave nell'influenzare l'andamento generale dei mercati. Le speranze di negoziati tra Stati Uniti e Iran e le possibili svolte diplomatiche in Medio Oriente hanno generato un'ondata di ottimismo tra gli operatori.

Queste aspettative hanno avuto un impatto diretto, in particolare, sui titoli legati al settore petrolifero, come evidenziato dalle flessioni di Eni e altre compagnie. Nonostante i segnali incoraggianti, permangono tuttavia profonde divergenze tra Washington e Teheran su questioni cruciali, quali le scorte di uranio iraniane e il controllo strategico dello Stretto di Hormuz, elementi che continuano a essere monitorati con attenzione dagli investitori.