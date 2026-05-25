Le borse dell'Asia e del Pacifico hanno toccato nuovi massimi, alimentate dall'attesa di una tregua USA-Iran e dalla prospettiva di riapertura dello stretto di Hormuz. A Tokyo, l'indice Nikkei ha segnato un nuovo record storico, guadagnando il 2,87% e attestandosi a 65.158 punti. Anche Taiwan ha registrato un forte rialzo (+3,26% a 43.644 punti). L'indice australiano S&P/ASX 200 è salito dello 0,4%. Le piazze di Hong Kong e Seul sono rimaste chiuse per le festività del compleanno del Buddha.

Tra le piazze ancora aperte, Shanghai è cresciuta dello 0,67%, seppur lontana dai massimi del 2007.

Positivi anche i mercati di Mumbai (+1,26%) e Singapore (+0,08%). I future sull'Europa sono risultati positivi, in assenza di dati macroeconomici rilevanti, mentre le borse USA sono rimaste chiuse per festività. Sul fronte materie prime, il greggio ha subito un marcato calo: il WTI ha perso il 5,57% (91,22 dollari al barile), e il Brent è sceso del 5,11% (98,25 dollari). Anche il gas naturale ha registrato una flessione del 4,7% (46,4 euro per MWh). L'oro, al contrario, è salito dello 0,9% (4.555,5 dollari l'oncia). Il dollaro ha perso valore, attestandosi a 85,91 centesimi di euro, 158,91 yen e 74,17 pence. I rendimenti dei titoli di Stato sono diminuiti, con lo spread Btp-Bund decennali assestato a 71 punti.

Il rendimento italiano è calato di 6,9 punti (3,7%), quello tedesco di 4,8 punti (2,99%), quello francese di 6,4 punti (3,6%) e quello britannico di 6,8 punti (4,9%).

Performance Settoriale: Tecnologia e Automobilistico in Evidenza

Gli acquisti si sono concentrati sul settore tecnologico e dei microprocessori, con notevoli rialzi a Tokyo per Taiyo Yuden (+16,51%), Seiko (+12,51%), Lasertec (+12,6%), Tdk (+10,92%) e Rohm (+10,15%). Anche il comparto automobilistico ha mostrato una performance brillante: Mitsubishi è cresciuta del 7,3%, Suzuki del 6,68% e Nissan del 2,73%. Il settore bancario ha invece presentato andamenti eterogenei: Sumitomo Mitsui ha guadagnato lo 0,68%, mentre Nomura ha perso lo 0,93%, Mitsubishi UFJ l'1,04% e Mizuho il 2,45%.

La Tregua USA-Iran e l'Impatto Strategico sullo Stretto di Hormuz

La possibile tregua tra Stati Uniti e Iran, che si preannuncia vicina a un accordo, potrebbe porre fine al conflitto, riaprire lo stretto di Hormuz e prevedere la rinuncia iraniana alle scorte di uranio altamente arricchito. La riapertura di questo passaggio marittimo è cruciale e avrebbe un impatto diretto sui prezzi del petrolio, data la sua chiusura che ha finora ostacolato il transito delle petroliere dal Golfo Persico verso i mercati globali. Il Giappone, ad esempio, dipende quasi interamente dalle importazioni di petrolio che transitano attraverso lo stretto. I mercati stanno rapidamente passando dalla valutazione di timori geopolitici alla prospettiva di un dividendo di pace, con le aspettative di riapertura di Hormuz che esercitano pressione al ribasso su petrolio e dollaro.