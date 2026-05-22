Le Borse di Asia e Pacifico hanno registrato un andamento positivo nella giornata del 22 maggio 2026, spinte in particolare dal rimbalzo dei titoli dei produttori di chip. Questo slancio è stato alimentato dagli eccellenti risultati finanziari di Nvidia. Nonostante il clima generale di ottimismo, una certa cautela ha permeato gli investitori a causa delle questioni ancora irrisolte nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Parallelamente, i future sulle Borse europee e statunitensi si sono mantenuti in territorio positivo, preannunciando un possibile rialzo.

Performance degli indici asiatici e dati economici

In Giappone, l’indice Nikkei ha messo a segno un significativo balzo del 2,6%, avvicinandosi ai suoi massimi storici. Contestualmente, i dati sull’inflazione giapponese hanno mostrato una discesa ad aprile, attestandosi all’1,4%, il livello più basso degli ultimi quattro anni. Questo valore è inferiore all’1,8% registrato a marzo e al di sotto delle previsioni di mercato. Nonostante la flessione dell’inflazione, le aspettative degli operatori rimangono orientate verso un possibile aumento dei tassi di interesse da parte della Banca centrale nel corso dell’anno. Alcuni investitori ipotizzano addirittura un intervento già a giugno, una previsione rafforzata dall’impennata dei costi del petrolio e dalla persistente debolezza dello yen, fattori che potrebbero spingere nuovamente i prezzi al rialzo.

Tra le altre principali piazze asiatiche, Hong Kong ha segnato un rialzo dell’1,1%, mentre Shenzhen ha guadagnato oltre il 2% e Shanghai lo 0,8%. La Borsa di Seul ha mostrato una crescita più contenuta, pari allo 0,41%.

Fattori internazionali e il ruolo dei semiconduttori

Il robusto rialzo dei mercati asiatici è stato ampiamente sostenuto dai risultati trimestrali di Nvidia, che hanno superato le attese. L'azienda ha registrato un aumento dell’utile superiore al 200% e una crescita dei ricavi dell’85% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche altri titoli tecnologici hanno fornito un contributo significativo all’andamento positivo. In Corea del Sud, Samsung Electronics ha guadagnato il 7,5% in seguito all’accordo raggiunto con il sindacato, che ha scongiurato uno sciopero, mentre SK Hynix è salita dell’11,3%.

A Taiwan, l’indice Taiex ha avanzato del 3,9%, beneficiando del progresso di TSMC, che ha registrato un aumento del 3%.

Il quadro internazionale ha visto inoltre una flessione dei prezzi del petrolio nella giornata precedente, seguita da un recupero nelle prime ore di giovedì. I mercati statunitensi hanno registrato un notevole rimbalzo, anch’esso guidato dai titoli tecnologici: l’S&P 500 è cresciuto dell’1,1%, il Dow Jones dell’1,3% e il Nasdaq dell’1,5%. A contribuire al sentiment positivo degli investitori è stata anche la discesa del rendimento del Treasury decennale, che è passato dal 4,67% al 4,57%.