Le Borse asiatiche hanno chiuso l'11 maggio 2026 con andamenti contrastanti, influenzate da una crescente incertezza geopolitica e dalla volatilità dei mercati energetici. I timori di una ripresa delle ostilità tra Iran e Stati Uniti si sono intensificati dopo che il presidente americano Donald Trump ha definito “non soddisfacente” la proposta di pace di Tehran. Questa situazione ha alimentato la tensione sui prezzi di petrolio e gas, con il greggio che ha registrato un balzo di oltre il 3% nelle prime ore di contrattazione.

Performance degli indici asiatici

A Tokyo, il Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,47% a 62.417,88 punti, dopo aver toccato un nuovo massimo storico oltre quota 63.300. Tra le perdite più significative, SoftBank Group ha ceduto oltre il 6%. Hong Kong ha mostrato una variazione minima (-0,01%), mentre Mumbai ha registrato una flessione dell'1,15%. In controtendenza, Seul ha visto il Kospi avanzare del 4,3% a 7.822,24 punti, raggiungendo un nuovo massimo intraday, spinto dai titoli tecnologici come Samsung Electronics e SK Hynix. Anche la Cina ha chiuso in positivo, con Shanghai in crescita dello 0,95% e Shenzhen dell'1,49%. Il mercato di Shanghai è stato sostenuto dai dati ufficiali che indicano un aumento del 2,8% dei prezzi alla produzione ad aprile, il più alto dal 2022, e da esportazioni superiori alle attese.

L'S&P/ASX 200 australiano ha perso lo 0,5%, mentre Taiwan ha segnato un progresso dello 0,5%.

Mercati valutari, energia e attese dagli USA

Sul fronte dei cambi, lo yen si è attestato a 157,04 sul dollaro e a 184,72 sull'euro, mantenendosi stabile. L'attenzione dei mercati è rimasta alta sugli investimenti nell'intelligenza artificiale, che continuano a sostenere il comparto tecnologico, in particolare in Giappone e Corea del Sud. Negli ultimi trenta giorni, il Nikkei 225 e il Kospi hanno registrato rialzi rispettivamente superiori al 10% e al 30%. L'andamento è stato influenzato anche dall'attesa per importanti dati macroeconomici dagli Stati Uniti, tra cui le vendite di case esistenti e l'asta Treasury a 3 anni per 58 miliardi di dollari.

È inoltre prevista la votazione del Senato americano per la nomina di Kevin Warsh a Governatore della Federal Reserve.

Impatto delle tensioni geopolitiche e il traino della tecnologia

Le crescenti tensioni tra Iran e Stati Uniti hanno avuto un impatto diretto sulle quotazioni del petrolio, con il presidente Trump che ha definito la risposta iraniana “totalmente inaccettabile” tramite un post sui social media. L'incertezza geopolitica si conferma un fattore chiave di volatilità per i mercati asiatici, mentre la spinta degli investimenti nell'intelligenza artificiale continua a trainare il settore tecnologico, specialmente in Giappone e Corea del Sud.