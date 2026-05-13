Le Borse asiatiche hanno concluso la giornata in territorio positivo, spinte dall'andamento favorevole dei titoli tecnologici e dalla prospettiva di nuovi investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale. L'attenzione degli operatori di mercato si è concentrata sulla visita di Donald Trump in Cina, un evento che ha influenzato il sentiment generale, mentre le preoccupazioni per la situazione in Medio Oriente persistono.

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta con un incremento dello 0,84%. Nel mercato valutario, lo yen si è indebolito sul dollaro, raggiungendo quota 157,73, e si è mantenuto stabile sull'euro, poco oltre i 184,91.

Tra le altre principali piazze asiatiche, Shanghai ha registrato un progresso dello 0,60%, Shenzhen dell'1,4%, Seul del 2,63% e Mumbai dello 0,34%. Unica eccezione, Hong Kong ha segnato una lieve flessione dello 0,16%.

Mercati asiatici e dati macroeconomici

La giornata è stata improntata a un generale ottimismo sui mercati asiatici, principalmente sostenuto dall'eccellente performance dei titoli tecnologici. Gli investitori hanno manifestato un forte interesse per le potenzialità di crescita offerte dall'intelligenza artificiale, un fattore che ha rafforzato la fiducia nelle borse regionali. Sul fronte macroeconomico, l'attenzione si rivolge ai prossimi dati dall'Europa, che includono l'inflazione armonizzata dalla Francia, il PIL, la produzione industriale e i dati sull'occupazione dall'Eurozona.

Dagli Stati Uniti, invece, si attendono i dati sui prezzi alla produzione e sulle scorte e produzione di greggio.

Contesto internazionale e visita di Trump

La visita di Donald Trump in Cina è un elemento cruciale per gli investitori, poiché potrebbe generare significative ripercussioni sulle relazioni economiche tra i due Paesi e influenzare le strategie di investimento globali. I mercati osservano la presenza di Trump in Cina come un possibile segnale di dialogo o di un mutamento nelle dinamiche commerciali e politiche tra Stati Uniti e Cina. Questo evento si colloca in un contesto internazionale già complesso, caratterizzato dalle persistenti tensioni in Medio Oriente, che continuano a rappresentare un fattore di incertezza per i mercati finanziari globali.