Le Borse europee hanno concluso la seduta del 29 maggio 2026 all'insegna della cautela, con gli operatori di mercato in attesa della definizione di un cruciale accordo tra Stati Uniti e Iran. Questa prospettiva ha dominato l'andamento delle principali piazze finanziarie, che hanno archiviato la settimana con variazioni minime. A Francoforte, l'indice Dax ha chiuso in leggero rialzo dello 0,05%, raggiungendo i 25.104 punti. Diversamente, Parigi ha registrato una lieve flessione dello 0,07%, con il Cac 40 attestato a 8.183,34 punti, mentre Londra ha segnato un calo dello 0,09%, portando il Ftse 100 a 10.416,07 punti.

L'impatto dell'accordo Usa-Iran sui mercati globali

L'attenzione degli investitori si è focalizzata intensamente sulle trattative in corso tra Washington e Teheran, considerate un fattore determinante per la stabilità dei mercati internazionali. La concreta possibilità di un'intesa, che potrebbe condurre a una graduale riapertura dello Stretto di Hormuz, ha esercitato un'influenza significativa sull'andamento delle quotazioni petrolifere e, di conseguenza, sui listini azionari globali. Nel corso della giornata, il prezzo del Brent si è mantenuto stabile intorno ai 91 dollari al barile, pur registrando una perdita settimanale complessiva superiore al 10%. Similmente, il WTI ha oscillato poco sopra gli 88 dollari.

È interessante notare come, in apertura di seduta, le Borse europee avessero mostrato segnali di ottimismo, sostenute proprio dalle speranze di un accordo imminente: in quel frangente, il Brent era sceso dell'1,7% a 92 dollari e il WTI dell'1,48% a 87,5 dollari, riflettendo le aspettative di un aumento dell'offerta.

Performance di Milano e il quadro finanziario internazionale

Nel panorama europeo, Piazza Affari ha rappresentato un'eccezione positiva, chiudendo la giornata con un robusto aumento dello 0,6%, portando l'indice a 50.122 punti. Tra i titoli che hanno mostrato le migliori performance, si sono distinti nomi di rilievo come Buzzi, Stellantis e Ferrari, affiancati da importanti istituti bancari quali Fineco, MPS e Mediobanca.

Il sentiment positivo non si è limitato all'Italia; in Asia, le principali piazze hanno registrato forti rialzi, con Tokyo in crescita del +2,53%, Taiwan del +2,51%, Seul del +3,55% e Sydney del +1,62%. Questo contesto è stato accompagnato da un calo dei prezzi del petrolio, mentre i beni rifugio come l'oro e l'argento hanno visto un incremento significativo, rispettivamente del +3,5% e del +3,8%. Anche Wall Street ha aperto in lieve rialzo, con il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,25%, il Nasdaq lo 0,16% e l'S&P 500 lo 0,18%, evidenziando un ottimismo diffuso ma ancora prudente.

La giornata finanziaria si è dunque caratterizzata per una marcata prudenza da parte degli operatori, che continuano a monitorare con attenzione gli sviluppi dei negoziati tra Washington e Teheran. L'esito di queste trattative è atteso con grande interesse, poiché potrebbe avere ripercussioni significative e durature sui mercati globali e sulle dinamiche economiche internazionali.