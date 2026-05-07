I mercati azionari europei hanno mostrato incertezza il 7 maggio 2026, con gli investitori che hanno monitorato i dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti e l'avvio di Wall Street. L'attenzione degli operatori è rivolta ai segnali precisi sulle ipotesi di un accordo tra Stati Uniti e Iran, un fattore chiave per la stabilità economica globale. In questo contesto di attesa, la Borsa di Milano ha registrato una lieve flessione dello 0,2%, posizionandosi tra le piazze più caute del Vecchio Continente. Londra ha segnato il calo più marcato, con una perdita dello 0,7%, seguita da Amsterdam in ribasso dello 0,4% e Francoforte dello 0,3%.

Parigi ha mantenuto la parità, mentre Madrid ha mostrato un modesto rialzo dello 0,1%.

Performance di Piazza Affari e titoli in evidenza

A Piazza Affari, la seduta è stata caratterizzata dalla prosecuzione dello scivolone di Campari, che ha registrato un crollo del 13% a 5,64 euro. Questo significativo ribasso è avvenuto dopo che le vendite trimestrali del gruppo sono risultate inferiori alle attese del mercato. Anche altri titoli hanno subito perdite consistenti: Tenaris ha ceduto il 7%, Saipem il 5%, e Azimut ha perso quasi tre punti percentuali. In controtendenza, il settore bancario ha mostrato una generale solidità, mentre Tim, Poste Italiane e Moncler hanno registrato rialzi superiori al 2%, evidenziando una certa resilienza in un quadro di mercato volatile.

Materie prime, valute e spread: un quadro variegato

Sul fronte delle materie prime, il prezzo del gas è rimasto stabile intorno ai 43 euro al Megawattora, sebbene i contratti Ttf abbiano mostrato un lieve calo dello 0,77% a 43,5 euro al Megawattora. Il petrolio ha continuato la sua discesa, perdendo il 5% e attestandosi sui 92 dollari al barile. Nello specifico, il Wti ha ceduto il 2,16% scendendo sotto i 93 dollari, mentre il Brent ha perso il 2,2% a 99 dollari al barile, influenzato anche dalla situazione dello Stretto di Hormuz. Lo spread tra Btp e Bund si è mantenuto fermo a 73 punti base, con il rendimento del decennale italiano sotto il 3,72%. Nel mercato dei cambi, l'euro ha mostrato un rialzo dello 0,2% contro il dollaro, raggiungendo quota 1,17 e passando di mano a 1,1767.

Il Bitcoin, invece, è rimasto piatto sugli 81 mila dollari.

Contesto internazionale e prospettive future

La cautela degli investitori è alimentata dalle attese per una possibile risposta iraniana alla proposta degli Stati Uniti, con la situazione dello Stretto di Hormuz che continua a essere un punto critico. Nonostante l'incertezza sui mercati europei, i future su Wall Street hanno mostrato segnali positivi, suggerendo un potenziale avvio in rialzo. Nel comparto dei metalli preziosi, si è confermato un andamento positivo: l'oro è salito dello 0,4% a 4.737 dollari, mentre l'argento ha superato gli 80 dollari l'oncia con un incremento del 3,7%, fungendo da bene rifugio in un periodo di volatilità.