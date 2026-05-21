Le Borse europee hanno aperto la seduta del 21 maggio 2026 registrando un avvio in calo, con le principali piazze che non sono riuscite a sfruttare la spinta positiva proveniente dai mercati asiatici. La mattinata ha visto un generale segno meno sui listini del continente. In particolare, la piazza di Parigi ha aperto poco sotto la parità, segnando un ribasso dello 0,09%, mentre Francoforte ha evidenziato una diminuzione più marcata, pari allo 0,18%. La performance più negativa si è registrata a Londra, dove l'apertura ha mostrato un calo significativo dello 0,52%.

Andamento dettagliato delle piazze europee

L'inizio delle contrattazioni ha confermato un trend negativo per i maggiori mercati azionari europei. La capitale francese, pur mantenendosi appena sotto la soglia di parità, ha mostrato una leggera flessione. Francoforte ha seguito un percorso simile, con un ribasso più contenuto rispetto alla piazza britannica. Londra, invece, ha registrato la variazione più marcata in negativo, con un calo dello 0,52%, evidenziando una partenza particolarmente debole per il mercato londinese. Questo scenario riflette una fase di cautela tra gli investitori, che ha caratterizzato l'apertura odierna.

Il contesto recente dei mercati: tra rialzi e fattori di incertezza

L'attuale avvio in ribasso segue una giornata precedente che aveva visto le Borse europee chiudere vicino ai massimi delle ultime due settimane. Questa performance positiva era stata sostenuta principalmente dai titoli del settore difesa e della tecnologia. L'indice pan-europeo STOXX 600 aveva, infatti, guadagnato l'1,5%, con gli indici principali di Germania e Francia che avevano entrambi registrato un aumento superiore all'1,4%. Il comparto tecnologico europeo si era distinto con una crescita del 2,9%, trainato da società di rilievo come ASM International e STMicroelectronics, che avevano contribuito in modo significativo a questi rialzi.

Nonostante i recenti guadagni, la cautela degli investitori è rimasta elevata, influenzata dall'attesa di nuovi dati e dagli sviluppi sul fronte geopolitico. Le tensioni in Medio Oriente e le trattative commerciali tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno rappresentato fattori di incertezza che hanno continuato a pesare sulle decisioni di mercato. L'apertura del 21 maggio, quindi, riflette questa persistente fase di incertezza, con i mercati che attendono ulteriori indicazioni sia dai dati macroeconomici sia dalle dinamiche internazionali per definire la direzione futura.