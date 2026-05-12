Le Borse europee si muovono in territorio incerto a metà seduta, mentre gli investitori guardano ai prossimi dati sull’inflazione negli Stati Uniti e resta alta la tensione geopolitica legata allo stallo nei negoziati con l’Iran.

La possibile chiusura dello stretto di Hormuz continua a sostenere la corsa di petrolio e gas, alimentando al tempo stesso le attese su eventuali interventi delle banche centrali per contenere la crescita dei prezzi al consumo. Un contesto che contribuisce ad aumentare la pressione anche sui mercati obbligazionari.

Numeri e dati

L’indice Stoxx 600 arretra dello 0,7%, in linea con i future su Wall Street, mentre i principali listini europei registrano ribassi diffusi: Madrid e Francoforte cedono l’1,1%, Milano lo 0,7%, Parigi lo 0,6% e Londra lo 0,4%. A pesare sono soprattutto i settori bancario (-1,7%) e assicurativo (-1,2%), seguiti dalle utility (-0,7%), penalizzate anche dal rialzo del gas, che sale dell’1,4% a 46,86 euro al megawattora.

In controtendenza il comparto energetico (+1,2%), sostenuto dal forte rialzo del petrolio: il Wti guadagna il 3,2% a 101,26 dollari al barile, mentre il Brent si porta a 107,40 dollari (+3%).

Resta elevata la tensione sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si mantiene a 75 punti base, con il rendimento del decennale italiano in salita di sette punti al 3,84%, mentre quello tedesco si attesta al 3,08%.

Nel Regno Unito, le incertezze politiche spingono ulteriormente i rendimenti, con il decennale britannico al 5,09% (+11 punti base).

A Piazza Affari si mettono in evidenza Mediobanca e Mps (+3,3%), spinte dai risultati trimestrali. Tra i migliori anche Tenaris (+2,8%), Avio (+2,4%) e Banco Bpm (+1,1%). Sul versante opposto scivolano Nexi (-3,5%), Leonardo (-3,1%), Amplifon (-2,7%) e Moncler (-1,6%).