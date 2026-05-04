Le borse europee hanno chiuso la giornata del 4 maggio 2026 in netto ribasso, con Milano che ha registrato una flessione dell'1%. Il quadro negativo è stato influenzato da un aumento dei prezzi del petrolio, spinto dalle crescenti tensioni nello Stretto di Hormuz, e dall'introduzione di nuovi dazi sul settore automobilistico. Questa combinazione di fattori ha generato un'ondata di vendite che ha interessato le principali piazze del Vecchio Continente.

A Piazza Affari, l'indice FTSE MIB ha concluso la seduta con un calo dell'1%, risentendo in modo significativo del clima di incertezza generale.

Tra i titoli più colpiti, si sono registrati ribassi per Enel (-2,44%), Italgas (-2,38%) e Snam (-2,38%), che hanno contribuito a trascinare l'indice verso il basso. In controtendenza, alcune azioni hanno mostrato una notevole resilienza: Nexi ha segnato un incremento del 3,2%, Diasorin del 3,9% e STMicroelectronics ha registrato un robusto +3,98%, evidenziando performance positive in un contesto di mercato difficile.

Andamento delle principali piazze europee

Il sentiment negativo ha pervaso l'intero panorama borsistico europeo. L'indice di riferimento Euro Stoxx 50 ha ceduto l'1,2%. Nel dettaglio, Parigi ha chiuso con un ribasso dell'1,02%, mentre Francoforte ha limitato le perdite allo 0,42%.

La borsa di Madrid ha subito una flessione più marcata, pari all'1,84%. Londra, invece, ha mostrato una maggiore stabilità, chiudendo sostanzialmente invariata.

Contesto economico e materie prime

Il contesto macroeconomico ha visto diverse dinamiche. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi si è attestato a 81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che ha raggiunto il 3,87%. Sul fronte delle materie prime, il petrolio ha continuato la sua ascesa, registrando un guadagno frazionale dello 0,44%, un dato che riflette le persistenti preoccupazioni geopolitiche. Al contrario, l'oro ha subito un calo dell'1,06%, con il suo valore che si è fissato a 4.564,5 dollari l'oncia. Anche il mercato valutario ha mostrato una leggera instabilità, con l'euro che ha registrato una lieve flessione dello 0,28% rispetto al dollaro USA.

Performance settoriali e titoli in evidenza a Milano

Analizzando più a fondo il mercato italiano, il FTSE Italia All-Share ha perso lo 0,89%, mentre il FTSE Italia Mid Cap ha registrato un lieve calo dello 0,07%. Il FTSE Italia Star, invece, ha mostrato un segnale positivo con un progresso dello 0,61%. Tra i titoli che hanno performato meglio a Milano, oltre a quelli già citati, si è distinto Amplifon con un aumento dell'1,26%. Sul fronte opposto, tra le peggiori performance si sono registrate quelle di Unipol, che ha perso il 2,48%, e Hera, in calo dell'1,99%, evidenziando la selettività degli investitori in una giornata complessivamente negativa per i mercati azionari.