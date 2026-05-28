Le Borse europee hanno inaugurato la seduta del 28 maggio 2026 con un marcato calo, riflettendo le crescenti tensioni militari nello Stretto di Hormuz. La situazione geopolitica, caratterizzata da “venti di guerra” in una delle più cruciali rotte mondiali per il traffico petrolifero e commerciale, ha indotto gli investitori a un atteggiamento di estrema cautela.

Le performance delle principali piazze finanziarie europee

L'apertura delle contrattazioni ha visto un diffuso segno meno tra i principali listini. Francoforte ha registrato una flessione dello 0,7%, mentre Parigi ha segnato un ribasso dello 0,6%.

Anche la Borsa di Londra ha chiuso in negativo, con una perdita dello 0,5%. In Italia, il Ftse Mib di Milano ha evidenziato un calo più significativo, pari allo 0,8%. A Madrid, l'indice ha aperto con una diminuzione dello 0,4%. Questi ribassi sono direttamente collegati alle preoccupazioni degli operatori per un possibile allargamento del conflitto nell'area del Golfo Persico, scenario che potrebbe generare gravi ripercussioni sulle forniture energetiche globali e, di conseguenza, sulla stabilità complessiva dei mercati internazionali.

Lo Stretto di Hormuz: un crocevia strategico globale

Lo Stretto di Hormuz si conferma un punto nevralgico di importanza strategica inestimabile per il trasporto di petrolio a livello mondiale.

Si stima che circa un quinto del consumo globale di greggio transiti quotidianamente attraverso questo stretto passaggio marittimo. Storicamente, le tensioni che si manifestano in quest'area hanno sempre avuto un impatto diretto e significativo sui mercati finanziari e sulle quotazioni delle materie prime energetiche. In particolare, lo Stretto di Hormuz è riconosciuto come il più importante “chokepoint” petrolifero del mondo, con un transito medio di circa 21 milioni di barili di petrolio al giorno registrato nel 2023.

L'impatto delle tensioni geopolitiche sugli investimenti

Le attuali tensioni geopolitiche nell'area, come quelle che si stanno intensificando in questi giorni, sono un fattore determinante nell'incrementare la volatilità dei mercati.

Tale incertezza spinge gli investitori a rivedere le proprie strategie, riducendo l'esposizione verso gli asset considerati più rischiosi. In questo contesto di accresciuta instabilità, si osserva una chiara preferenza per i cosiddetti beni rifugio, quali l'oro e i titoli di Stato, percepiti come investimenti più sicuri in tempi di crisi.