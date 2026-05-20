Le Borse europee hanno concluso la seduta del 20 maggio 2026 con un deciso sprint finale, allineandosi al rialzo degli indici di Wall Street. Milano ha registrato un incremento dell'1,85%, mentre Madrid ha guadagnato il 2,05%, Parigi il 2%, Francoforte l'1,35% e Londra l'1%. Questo andamento positivo dei mercati è stato principalmente alimentato da un significativo calo del prezzo del greggio statunitense, che si è attestato intorno ai 100 dollari al barile, e dal Brent, sceso del 3,8% a 107,06 dollari.

Fattori trainanti e performance dei titoli

Il clima favorevole agli acquisti è stato ulteriormente rafforzato dall'attesa per la pubblicazione della trimestrale di Nvidia, un evento considerato di cruciale importanza per il settore tecnologico, e dai verbali dell'ultimo comitato federale della Federal Reserve.

Sul fronte obbligazionario, il differenziale tra i BTP italiani e i Bund tedeschi a dieci anni si è assestato a 73 punti. Il rendimento annuo italiano ha mostrato un calo di 13 punti, portandosi al 3,83%. Analogamente, il rendimento tedesco è diminuito di 8,8 punti al 3,1%, quello francese di 11,1 punti al 3,72%, quello inglese di 13,8 punti al 4,99% e quello statunitense di 10 punti al 4,56%.

Nel mercato valutario, il dollaro ha segnato una flessione, raggiungendo 86,1 centesimi di euro e 74,49 penny. L'oro, invece, ha ripreso a salire, con un incremento dello 0,66% che lo ha portato a 4.524,7 dollari l'oncia. Tra i titoli in maggiore evidenza, i produttori di semiconduttori hanno brillato: Stm è salita del 6,25%, spinta dal rialzo del prezzo obiettivo da parte degli analisti di Mizuho, e Asml Holding è cresciuta del 6,45%, figurando tra i preferiti da UBS.

Nel comparto della difesa, Hensoldt ha guadagnato l'8,5%, Rolls-Royce il 4,15% e Leonardo il 2%. Anche i produttori di materiale elettrico hanno registrato performance positive: Prysmian ha segnato +2%, Nexans +2,2% e Legrand +3,3%. In controtendenza, Diasorin ha perso il 2,75% nel giorno della presentazione del suo piano strategico al 2030, e Nexi ha ceduto l'1,7%.

Panoramica settoriale e contesto macroeconomico

Nel settore automobilistico, Stellantis ha mostrato un rialzo dell'1,4% in seguito all'annuncio di una collaborazione negli Stati Uniti con Jaguar-Land Rover, un'intesa rivelata alla vigilia dell'Investor Day. Anche il settore bancario ha registrato un'accelerazione significativa: SocGen ha guadagnato il 3,62%, Commerzbank il 3,05% in concomitanza con l'assemblea, Unicredit il 2,5%, Intesa il 2,15%, Banco BPM il 2,1% e Mediobanca l'1,45%.

A livello europeo, l'indice pan-europeo STOXX 600 ha chiuso in rialzo dello 0,2% a 611,34 punti, sebbene si mantenga ancora al di sotto dei livelli pre-conflitto. I mercati hanno mostrato una certa cautela, con i settori difensivi, come Food & Beverage e Healthcare, che hanno registrato incrementi superiori all'1,5%. Le obbligazioni si sono stabilizzate dopo un recente periodo di vendite intense, mentre il rendimento del Bund tedesco ha mantenuto livelli elevati, riflettendo le aspettative degli operatori per ulteriori rialzi dei tassi da parte della Banca Centrale Europea entro la fine dell'anno.