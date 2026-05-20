Le borse europee hanno chiuso la seduta del 20 maggio 2026 in territorio positivo, consolidando i guadagni in linea con l'andamento di Wall Street, dopo un avvio di giornata contrastato. Milano ha registrato un incremento dello 0,85%, mentre Parigi ha segnato un rialzo dello 0,9%. Bene anche Madrid (+0,8%), Londra (+0,5%) e Francoforte (+0,4%). Le principali borse europee hanno dunque chiuso in rialzo, spinte dai tecnologici e dall'attesa per la trimestrale di Nvidia.

L'attenzione degli investitori è rimasta focalizzata sulle scorte di greggio statunitensi e, in attesa della chiusura dei mercati, sulla pubblicazione della trimestrale di Nvidia, un evento cruciale per il settore tecnologico.

Si attendono inoltre i verbali dell'ultimo comitato federale della Federal Reserve, risalente ad aprile. Sul fronte delle materie prime, le quotazioni del petrolio hanno mostrato una flessione: il Wti è sceso del 2,14% a 101,88 dollari al barile e il Brent ha perso il 2,4% a 108,78 dollari. Anche il gas naturale ha registrato un calo dell'1,48%, attestandosi a 51,05 euro al MWh.

Andamento dei titoli di Stato e valute

Il differenziale tra i Btp italiani e i Bund decennali tedeschi ha continuato a scendere, raggiungendo i 74,4 punti. Il rendimento annuo dei titoli di Stato italiani è diminuito di 6,9 punti, fissandosi al 3,89%. Analogamente, il rendimento tedesco si è attestato al 3,15% (-4,2 punti), quello francese al 3,78% (-5,2 punti) e quello del Regno Unito al 5,03% (-10,1 punti).

Nel mercato valutario, il dollaro ha mostrato forza, salendo a 86,26 centesimi di euro, mentre si è mantenuto stabile a 74,64 penny rispetto alla sterlina. L'oro, invece, ha evidenziato una leggera debolezza, con una flessione dello 0,22% a 4.484,9 dollari l'oncia.

Performance dei settori e dei singoli titoli

Il settore dei semiconduttori ha catalizzato gli acquisti, con Stm che ha registrato un notevole guadagno del 5,47%, beneficiando del rialzo del prezzo obiettivo da parte degli analisti di Mizhuo. Anche Asml Holding ha chiuso in positivo (+3,75%), rientrando tra i titoli preferiti da Ubs. Nel comparto della difesa, Kongsberg ha segnato un +2,89% e Leonardo un +1,67%. Al contrario, hanno subito cali significativi Nexi (-3,41%) e Diasorin (-2,24%), in concomitanza con la presentazione del loro piano strategico al 2030.

Ribassi anche per Amplifon (-1,47%) e Recordati (-1,08%). Stellantis è rimasta sulla parità, dopo l'annuncio di una collaborazione negli Stati Uniti con Jaguar Land Rover, alla vigilia del suo Investor Day.

Il comparto bancario e le prospettive

Nel settore bancario, si sono osservati acquisti su SocGen (+1,8%), Commerzbank (+1,6%) nel giorno della sua assemblea, Intesa (+1,15%), Banco Bpm (+0,9%) e Unicredit (+0,8%). Hanno chiuso in negativo Bper (-0,79%) e Mps (-0,76%). Gli operatori di mercato hanno mantenuto un atteggiamento prudente, in attesa dei risultati di Nvidia e dei verbali della Fed. La volatilità ha continuato a riflettere l'incertezza legata alle condizioni macroeconomiche globali e alle tensioni geopolitiche.

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