Le Borse europee hanno registrato una chiusura in rialzo il 22 maggio 2026, sostenute da un robusto rimbalzo dei titoli tecnologici e dagli "spiragli" emersi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha infatti parlato di "lievi progressi", alimentando l'ottimismo sui mercati. Il settore tecnologico, in particolare, ha beneficiato dei risultati positivi di Nvidia, contribuendo in modo significativo all'andamento favorevole delle piazze finanziarie del continente.

Performance dei Mercati Azionari Europei

A Milano, il Ftse Mib ha chiuso con un aumento dello 0,52%, raggiungendo i 49.423 punti.

Tra le azioni che hanno mostrato le migliori performance si sono distinte Avio (+3,6%), St (+3%), Stellantis (+2,3%) e UniCredit (+1,7%). Sul fronte opposto, Saipem ha registrato la peggiore performance della giornata, cedendo il 2,3%. Fuori dal paniere principale, Brembo ha segnato un rialzo del 4,8% grazie a una nuova joint venture in Cina, mentre Recordati ha perso lo 0,7%, attestandosi a 51,3 euro, un valore in linea con l'offerta di CVC e GBL da 10,7 miliardi di euro.

Anche le altre principali piazze europee hanno chiuso in positivo. Francoforte è stata la migliore, con il DAX in crescita dello 0,7%, trainata dall'aumento del PIL tedesco nel primo trimestre, che ha segnato un +0,3%. Parigi ha registrato un rialzo dello 0,33%, e Madrid ha chiuso con un incremento dello 0,23%.

Materie Prime, Titoli di Stato e Valute

Nonostante l'ottimismo generale, la seduta è stata percorsa da una certa cautela, dovuta ai timori di possibili interruzioni dei flussi energetici in Medio Oriente, che potrebbero innescare un aumento dell'inflazione. Il petrolio ha proseguito la sua corsa al rialzo: il Brent è aumentato del 2,4%, superando i 105 dollari al barile, mentre il WTI ha raggiunto i 98 dollari (+1,8%). Il prezzo del gas, invece, ha registrato una flessione dell'1,65%, attestandosi a 48,6 euro. Tra i metalli preziosi, l'oro è rimasto stabile a 4.514 dollari l'oncia, mentre l'argento è salito dell'1,47%, toccando i 75,8 dollari.

Sul fronte dei titoli di Stato, si è osservata una generale flessione dei rendimenti, con il BTP a 10 anni sceso sotto il 3,79%.

Lo spread è rimasto stabile a 73 punti base. Nel mercato valutario, l'euro si è leggermente indebolito nei confronti del dollaro, con un cambio a 1,1595.

Contesto Operativo dei Mercati Finanziari

La Borsa Italiana, parte del gruppo Euronext, rappresenta un pilastro dei mercati finanziari europei, con il Ftse Mib che aggrega le società a maggiore capitalizzazione. Analogamente, Francoforte, con il suo indice DAX, è il principale mercato azionario tedesco, riflettendo la salute delle maggiori imprese del Paese. Le piazze di Parigi e Madrid completano il panorama delle principali borse dell'area euro, le cui dinamiche sono costantemente influenzate da fattori macroeconomici e da eventi geopolitici, come quelli che hanno caratterizzato la giornata odierna.