Le Borse europee hanno chiuso la seduta del 5 maggio 2026 in territorio positivo, trainate da un clima di fiducia alimentato dagli sviluppi sulla tregua tra Stati Uniti e Iran e sulle dinamiche dello stretto di Hormuz. Questo scenario ha contribuito a un sensibile calo dei prezzi di petrolio e gas, incidendo sui mercati energetici e favorendo un generale ottimismo tra gli operatori finanziari. L'andamento è stato ulteriormente sostenuto dall'avvio in rialzo di Wall Street e dall'attesa per i risultati delle trimestrali, elementi chiave che hanno caratterizzato la giornata borsistica.

L'indice Stoxx 600, barometro delle performance europee, ha registrato un guadagno dello 0,4%. Tra i principali listini del continente, Milano si è distinta con un brillante +1,9%, guidando i rialzi. Hanno mostrato una solida performance anche Madrid (+1,2%), Francoforte (+1,3%) e Parigi (+0,6%), tutte in chiusura positiva. In controtendenza, invece, la Borsa di Londra ha segnato un calo dell'1,5%, distinguendosi dal trend generale.

Performance settoriali e materie prime

A sostenere i listini sono stati principalmente i settori ad alta tecnologia, con un incremento del 2%. Bene anche il comparto del lusso, che ha guadagnato lo 0,7%, e quello automobilistico, in crescita dello 0,2%. Il settore energetico ha mostrato una leggera flessione (-0,01%), influenzato dal continuo calo dei prezzi del petrolio: il WTI ha registrato un ribasso del 3,7% a 102,50 dollari al barile, mentre il Brent si è attestato a 111,34 dollari, con una diminuzione del 2,7%.

Le utility hanno seguito l'andamento del gas, segnando una flessione dello 0,3%; ad Amsterdam, le quotazioni del gas sono scese dell'1,9% a 47,29 euro al megawattora.

Sul fronte valutario, l'euro ha rafforzato la sua posizione, salendo a 1,1698 sul dollaro. Contemporaneamente, si è assistito a un calo dei rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra BTP e Bund, indicatore della fiducia nel debito sovrano, è diminuito a 80 punti base, con il tasso del decennale italiano che si è attestato al 3,88% e quello tedesco al 3,07%.

Piazza Affari: banche in evidenza e titoli in movimento

A Piazza Affari, la borsa di Milano, il settore bancario ha registrato una giornata particolarmente brillante. Unicredit ha guidato i rialzi con un notevole +6,3%, spinta dai positivi risultati del trimestre.

Ottime performance anche per MPS (+4%), Mediobanca (+3,8%) e Banco BPM (+1,3%), quest'ultima anch'essa beneficiaria di solidi conti trimestrali. Nel listino principale, si è distinta Prysmian, che ha mostrato i muscoli con un guadagno del 7,8%, a seguito delle dichiarazioni dell'amministratore delegato Massimo Battaini riguardo un potenziale interesse per una nuova acquisizione.

Nonostante il trend positivo generale, alcuni titoli hanno chiuso in flessione. Tra questi, Ferrari ha registrato un calo del 4,2% dopo la diffusione dei suoi risultati, mentre Nexi e Inwit hanno entrambi segnato un ribasso del 2,6%.

L'importanza dell'indice Stoxx 600

L'indice Stoxx Europe 600 si conferma un punto di riferimento cruciale per il mercato azionario del continente.

Questo indice, che aggrega circa 600 delle maggiori società quotate nei principali Paesi europei, offre una rappresentazione ampia e diversificata dell'economia regionale. La sua composizione, che spazia attraverso numerosi settori, permette agli investitori di ottenere una panoramica completa sull'andamento delle Borse europee e di monitorare le tendenze di mercato su scala continentale, rendendolo uno strumento essenziale per l'analisi finanziaria.