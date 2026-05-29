Le principali Borse europee si muovono in territorio positivo dopo un avvio di seduta incerto. A sostenere i mercati è l’ottimismo legato ai progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, in attesa di una decisione del presidente americano Donald Trump su una possibile tregua. Il clima favorevole ha spinto ai massimi i listini dell’area Asia-Pacifico e sostiene anche i mercati del Vecchio Continente.

In rialzo anche i future di Wall Street. Parigi avanza dello 0,75%, sostenuta dai dati su Pil e inflazione di aprile, mentre Milano e Madrid guadagnano entrambe lo 0,5%, con la Borsa spagnola che recupera dopo una partenza negativa.

Più contenuti i rialzi di Francoforte (+0,25%), dopo il calo inatteso dei disoccupati tedeschi sotto quota 3 milioni, e di Londra (+0,2%).

Petrolio e Brent

Sul fronte delle materie prime, il petrolio americano si stabilizza a 88,84 dollari al barile (-0,12%), mentre il Brent sale leggermente a 93,8 dollari (+0,1%). In crescita anche il gas, che guadagna l’1,42% attestandosi a 47,65 euro al megawattora.

Corre l’oro, in rialzo del 3,03% a 4.516,27 dollari l’oncia, mentre euro e sterlina si indeboliscono rispettivamente a 1,16 e 1,34 dollari.

In calo lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, sceso a 71,1 punti base, con il rendimento del titolo italiano al 3,67% (-0,9 punti) e quello tedesco stabile al 2,96%.

Sale il comparto del lusso

Tra i titoli in evidenza il comparto del lusso, con Brunello Cucinelli in rialzo del 2,38%, Richemont dell’1,57% e Burberry dell’1,63%.

Bene anche il settore aereo: Lufthansa sale del 2,47%, Air France-Klm del 2,3% e British-Iberia dell’1,43%, mentre Ryanair (+1,24%) ed easyJet (+1,2%) registrano rialzi più contenuti.

Acquisti anche sui bancari, con Société Générale in crescita dell’1,88%, Bnp Paribas dell’1,3%, Mediobanca dell’1,25%, Monte dei Paschi dell’1,2% e Unicredit dell’1,1%.

Andamento più contrastato invece per il comparto energetico: Eni cede l’1%, Shell resta sostanzialmente invariata (+0,01%), mentre TotalEnergies e Bp avanzano rispettivamente dello 0,2% e dello 0,25%.