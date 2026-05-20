I mercati azionari europei hanno inaugurato la sessione di contrattazioni del 20 maggio 2026 mostrando segni negativi, con un avvio debole che ha interessato i principali listini del continente. La Borsa di Londra si è distinta per la performance peggiore tra le piazze finanziarie maggiori, registrando un calo dello 0,4% nelle prime ore di scambi. A seguire, la Borsa di Parigi ha evidenziato un ribasso dello 0,3%, mentre i mercati di Francoforte, Amsterdam e Madrid hanno tutti segnato una flessione marginale dello 0,1%.

Andamento dei principali listini europei

Questo avvio fiacco per le Borse europee si inserisce in una più ampia fase di incertezza che sta caratterizzando diversi mercati del Vecchio Continente. I dati di apertura odierni hanno confermato una tendenza negativa generalizzata, con la capitale britannica che si pone alla guida dei ribassi, seguita da Parigi e dagli altri importanti centri finanziari europei. L'indice paneuropeo Stoxx 600 ha registrato una flessione dello 0,7%, attestandosi a 602,65 punti nelle prime battute della giornata. Tale andamento segue una chiusura in territorio negativo già evidenziata nella settimana precedente, suggerendo una persistenza delle pressioni ribassiste.

Contesto macroeconomico e fattori di mercato

Il calo diffuso dei listini europei si manifesta in un contesto macroeconomico complesso, dominato da crescenti timori legati all'inflazione e a un continuo aumento dei prezzi dell'energia. Questi fattori, uniti al perdurante selloff delle obbligazioni e all'assenza di progressi significativi verso un accordo tra Stati Uniti e Iran, contribuiscono a mantenere un elevato livello di volatilità sui mercati globali. La marcata dipendenza dell'Europa dalle importazioni di petrolio rende le sue piazze azionarie particolarmente sensibili alle fluttuazioni dei costi energetici. Questa vulnerabilità limita le prospettive di un rapido recupero ai livelli pre-guerra, nonostante alcuni rimbalzi osservati negli indici globali, che tuttavia non sembrano sufficienti a trainare al rialzo i mercati del continente.