Le Borse europee hanno concluso la seduta dell'8 maggio 2026 in netto calo, riflettendo una diffusa incertezza tra gli investitori. Il clima di nervosismo sui mercati è stato alimentato principalmente dagli sviluppi delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, con gli operatori finanziari in attesa di una risposta ufficiale da Teheran alla proposta avanzata da Washington. L'attenzione rimane elevata sugli scontri in corso tra i due Paesi, i cui risvolti geopolitici continuano a influenzare negativamente il sentiment generale e le prospettive economiche globali.

Andamento dei principali listini europei

Tra i maggiori mercati del continente, la piazza di Francoforte ha registrato la performance più debole, chiudendo con un significativo ribasso dell'1,32%. Anche la Borsa di Parigi ha terminato la giornata in flessione dell'1,09%, mentre Londra ha segnato un calo dello 0,43%. Questo diffuso scetticismo ha pervaso tutte le principali piazze finanziarie europee, portando a una chiusura generalizzata in territorio negativo. Ulteriori dati di mercato hanno evidenziato che la Borsa di Milano ha perso lo 0,82%, e si sono registrati cali più marcati per Parigi, con un ribasso dell'1,17%, e per Londra, che ha ceduto l'1,55%, a testimonianza della complessità e della volatilità del quadro economico attuale.

A Piazza Affari, nel contesto di una giornata prevalentemente negativa, alcuni titoli hanno mostrato una controtendenza positiva. Tra i migliori figurano Telecom, che ha registrato un notevole incremento del 3,70%, e Poste Italiane, in crescita del 2,46%. Questi rialzi sono avvenuti dopo la pubblicazione di solidi risultati trimestrali e la conferma dell'imminente integrazione tra le due società, a seguito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) lanciata da Poste su Telecom, un'operazione che ha generato fiducia nel mercato.

Il settore energetico e il prezzo del petrolio

Il comparto energetico ha vissuto una giornata particolarmente difficile sui listini europei, con i titoli delle infrastrutture petrolifere in marcato ribasso.

Le azioni di Tenaris hanno subito una perdita significativa del 6,74%, mentre Saipem ha ceduto il 5,62%. Questo andamento negativo è stato accompagnato da una ulteriore discesa del prezzo del petrolio Brent, che si è attestato a 98 dollari al barile. Tale valore rappresenta una diminuzione del 3% rispetto al giorno precedente e un calo complessivo del 14% nell'ultima settimana, riflettendo le persistenti incertezze legate agli sviluppi geopolitici e il loro impatto diretto sui mercati delle materie prime a livello globale.

Contesto internazionale e Wall Street

Anche oltreoceano, a Wall Street, la situazione è apparsa debole e con un andamento contrastato. Il Dow Jones ha chiuso la seduta in calo, mentre il Nasdaq ha registrato un moderato rialzo, evidenziando una divergenza tra i principali indici statunitensi.

Gli operatori finanziari americani rimangono in attesa di notizie più chiare e definitive riguardo alla situazione nello stretto di Hormuz, una via marittima di importanza strategica cruciale per il traffico petrolifero globale, la cui stabilità è considerata fondamentale per l'equilibrio e la prevedibilità dei mercati energetici internazionali.