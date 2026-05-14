Le Borse europee hanno registrato un avvio positivo nella giornata del 14 maggio 2026, con gli operatori di mercato che hanno rivolto la loro attenzione ai colloqui in corso a Pechino tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente cinese, Xi Jinping. Questo incontro tra i due leader è considerato un appuntamento di grande rilevanza per i mercati finanziari globali, specialmente in un contesto internazionale ancora segnato da incertezze commerciali e geopolitiche.

L'andamento delle principali piazze europee

A Francoforte, l'indice Dax ha evidenziato un robusto incremento dello 0,95%, raggiungendo quota 24.366 punti.

Anche la piazza di Parigi ha mostrato un andamento favorevole, con il Cac 40 che ha guadagnato lo 0,69%, attestandosi a 8.063 punti. Similmente, a Londra, il Ftse 100 ha aperto le contrattazioni con un rialzo dello 0,22%, posizionandosi a 10.347 punti. Questi dati iniziali confermano una tendenza generale positiva all'apertura delle principali Borse del continente.

Le attese dei mercati e il vertice Trump-Xi

L'attenzione degli investitori rimane focalizzata sul vertice di Pechino tra Trump e Xi Jinping, dal quale si attendono possibili sviluppi che potrebbero influenzare le dinamiche commerciali a livello globale e contribuire a mitigare le incertezze presenti sui mercati. Oltre ai dati di apertura già consolidati, le prime indicazioni suggerivano un'ulteriore crescita per altri importanti indici europei.

Nello specifico, il CAC 40 di Parigi era atteso in aumento dello 0,58% all'apertura, il Dax di Francoforte prevedeva un avanzamento dello 0,60% e il FTSE 100 di Londra era stimato in rialzo dello 0,25%. L'indice EuroStoxx 50 era previsto in progresso dello 0,75%, mentre lo Stoxx 600 in crescita dello 0,46%.

I movimenti positivi registrati all'apertura riflettono chiaramente l'importanza attribuita dai mercati finanziari europei ai potenziali esiti dell'incontro tra i leader di Stati Uniti e Cina, un evento che continua a essere al centro delle valutazioni degli operatori.