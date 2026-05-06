Le Borse europee hanno chiuso la giornata del 6 maggio 2026 con significativi rialzi, trainate da un clima di ottimismo sui mercati globali. Francoforte ha registrato un incremento del 3%, mentre Milano ha segnato un notevole +2%, portando l'indice a 49.560 punti, il livello più alto dal marzo 2000. Questi risultati positivi sono giunti in scia all'apertura favorevole di Wall Street e sono stati alimentati dalle crescenti prospettive di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran.

Parallelamente, il mercato petrolifero ha subito una marcata flessione.

Il Brent è sceso a 102 dollari al barile, con una diminuzione del 6,6%, mentre il WTI si è attestato sui 94 dollari, in calo del 7,6%. Anche il prezzo del gas ha registrato una significativa riduzione di quasi l'8%, raggiungendo i 43,1 euro al megawattora. Sul fronte obbligazionario, il rendimento dei titoli del Tesoro americani a 10 anni è diminuito di sette punti base, fissandosi al 4,36%. Gli investitori interpretano questo scenario come un segnale che, con l'attenuarsi delle pressioni inflattive legate al conflitto nel Golfo, la Federal Reserve potrebbe non aumentare i tassi d'interesse nel corso dell'anno.

Performance dei mercati e titoli in evidenza

A Piazza Affari, l'indice principale ha chiuso con un incremento dell'1,93% a 49.492 punti.

Tra i titoli che hanno brillato, Amplifon ha registrato un balzo eccezionale del 10,3% all'indomani della pubblicazione dei suoi risultati finanziari, seguita da Lottomatica con un aumento dell'8,6%. Al contrario, il comparto petrolifero ha mostrato debolezza, con Eni in calo del 4,5%, in linea con la performance negativa degli altri titoli del settore. Fuori dal paniere principale, Technogym ha beneficiato dei suoi risultati, segnando un rialzo del 6,1%. Lo spread Btp-Bund, indicatore della fiducia nel debito italiano, si è ristretto a 74,3 punti base.

Nel panorama delle materie prime e delle criptovalute, l'oro, dopo aver superato la soglia dei 4.700 dollari l'oncia, ha ceduto lo 0,8%, attestandosi a 4.680 dollari.

Il Bitcoin ha proseguito la sua corsa al rialzo, registrando il settimo giorno consecutivo di crescita. Sul fronte valutario, il dollaro ha toccato i livelli più bassi da febbraio, indicando una generale debolezza rispetto alle altre principali valute.

Scenario internazionale e impatto sui mercati

Le speranze di una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno rappresentato un fattore chiave per il sentiment positivo degli investitori. Si profila un possibile accordo quadro tra Washington e Teheran, mirato a porre fine alle ostilità e ad aprire la strada a negoziati più ampi sul nucleare. Questa prospettiva ha infuso fiducia, spingendo al rialzo i principali indici europei: l'EURO STOXX 50 e il DAX tedesco hanno entrambi guadagnato il 3,3%, il FTSE 100 di Londra è salito del 2% e il CAC 40 di Parigi ha avanzato del 3,1%.

L'allentamento delle tensioni geopolitiche ha contribuito anche al calo dei prezzi del petrolio, riducendo i timori di interruzioni nell'offerta energetica globale.

Negli Stati Uniti, il dato Adp sui nuovi occupati nel settore privato ha evidenziato una crescita nel mese di aprile, suggerendo una tenuta del mercato del lavoro. Sul mercato dei cambi, l'euro si è rafforzato nei confronti del dollaro statunitense, e anche la sterlina britannica ha mostrato un apprezzamento. In Asia, la Borsa di Seul ha registrato un forte rialzo, trainata dalle eccellenti performance di Samsung Electronics e SK Hynix, aziende che stanno capitalizzando il crescente boom dell'intelligenza artificiale.