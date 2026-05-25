La giornata del 25 maggio 2026 è caratterizzata da una seduta a ranghi ridotti per le principali borse mondiali. Diverse piazze finanziarie rimangono chiuse per festività, un fattore che influenza significativamente la liquidità e l'operatività dei mercati globali. In particolare, le borse di Hong Kong, Londra, Zurigo e New York non sono operative in questa data.

Chiusure per festività e impatto sulla liquidità

La borsa di Hong Kong osserva una giornata di chiusura in occasione del compleanno del Buddha. A Londra si celebra la 'bank holiday' di primavera, mentre Zurigo è chiusa per il 'lunedì dell'angelo' (Pentecoste).

Anche New York non è operativa a causa della 'giornata della memoria' (Memorial Day). A queste si aggiungono altre importanti piazze europee, come Francoforte e Parigi, che restano chiuse per la festività di Pentecoste. Questa serie di chiusure comporta un'attività di trading limitata e caratterizzata da bassi volumi, rendendo i mercati particolarmente sensibili a eventuali notizie o sviluppi inattesi.

Andamento dei mercati: record in Asia e flessione del petrolio

La limitata operatività si riflette in una giornata di scambi particolarmente sottili. I mercati che rimangono aperti, come Euronext e Xetra, registrano libri ordini poco profondi. Questa condizione aumenta la possibilità di movimenti accentuati e repentini, specialmente in presenza di notizie rilevanti provenienti da contesti geopolitici o economici.

Sul fronte asiatico, le principali borse hanno mostrato un andamento positivo: il Nikkei 225 ha raggiunto un nuovo record storico, chiudendo a 65.263 punti con un incremento del 3,04%. Anche il Taiex di Taiwan ha segnato un massimo storico, superando i 43.000 punti. Nel settore delle materie prime, il petrolio Brent ha registrato un calo del 5,35% a 94,52 dollari al barile, mentre il WTI ha perso il 5,75% a 90,65 dollari, raggiungendo i valori minimi delle ultime due settimane. L'oro, al contrario, è salito dell'1,21% a 4.562 dollari l'oncia, e l'argento ha guadagnato il 2,91%.

Mercato valutario: dollaro in calo, euro e yuan in rialzo

Nel mercato valutario, il dollaro statunitense mostra una chiara flessione, evidenziando una pressione ribassista.

L'indice USDIDX, che misura il valore del dollaro contro un paniere di valute, è in calo dello 0,30% a 98,93. L'euro si rafforza, raggiungendo 1,1643 contro il dollaro, mentre la sterlina si attesta a 1,3486. Il renminbi cinese, nel fixing della Banca Popolare Cinese, si posiziona a 6,8318, il suo livello più forte da febbraio 2023. Per la giornata odierna, non sono previsti dati macroeconomici di particolare rilievo che possano influenzare ulteriormente gli scambi.