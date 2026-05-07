Bper Banca ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile netto consolidato di 518,5 milioni, in crescita del 17% rispetto al 2025. L’utile consolidato ordinario, al netto di oneri di integrazione e purchase price allocation, si è attestato a 549 milioni. Questi risultati seguono il completamento dell’integrazione della Banca Popolare di Sondrio, consolidata a bilancio dal primo luglio precedente.

L’aggiornamento del piano industriale è previsto per il 6 agosto, subordinato agli sviluppi geopolitici e macroeconomici. Nel trimestre, i proventi operativi netti consolidati sono saliti a 1,774 miliardi (+24,2%).

Il margine di interesse ha raggiunto 1,087 miliardi (+34% annuo), e le commissioni nette 680,9 milioni (+25,8%). Gli oneri operativi consolidati sono stati 799,9 milioni, con unrapporto cost/income al 45,1%.

Integrazione e solidità patrimoniale

L’integrazione della Banca Popolare di Sondrio ha modificato scala e profilo del gruppo. Escludendo il contributo dell’ex Popolare di Sondrio, l’utile ordinario della sola Bper è stato di 405,4 milioni. I crediti netti verso la clientela hanno raggiunto 128,8 miliardi, con nuovi finanziamenti erogati per 7,4 miliardi nel trimestre (+13,4% annuo).

La posizione patrimoniale di Bper si conferma robusta: Cet1 ratio al 14,9%, Tier 1 al 17,2% e Total Capital al 19,1%.

Elevata la liquidità, con Lcr al 157% e Nsfr al 131%. L’AD Gianni Franco Papa ha dichiarato: “Grazie al completamento dell’integrazione di Banca Popolare di Sondrio, possiamo oggi far leva su un modello industriale ancora più distintivo e su una maggiore forza e solidità data dalle nuove dimensioni e dalla più ampia base di risorse di capitale”.

Prospettive e nuovo piano

Bper aggiornerà il piano industriale “B:Dynamic Full Value 2027” il 6 agosto 2026, includendo l’integrazione di Popolare di Sondrio e l’evoluzione macroeconomica e geopolitica. Le nuove previsioni indicano un margine di interesse stabile o in crescita low single digit sul 2025, commissioni in aumento mid single digit, cost/income intorno al 45% e costo del rischio sotto i 40 punti base.

L’AD ha ribadito che la priorità attuale è completare l’integrazione di Sondrio. Riguardo a future operazioni di consolidamento, Papa ha affermato: “Per noi oggi la principale attività è integrare completamente Sondrio” e “mai dire mai, vediamo che cosa succede e poi decidiamo che cosa fare. Ma oggi non c’è niente sul tavolo se non la piena integrazione di Sondrio”.