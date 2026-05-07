La Borsa di Milano ha avviato la seduta odierna con un modesto rialzo dello 0,38%, portando l'indice Ftse Mib a quota 49.885 punti. Nonostante l'apertura positiva, l'attenzione è stata subito catturata dal tonfo di Campari, che ha ceduto un significativo 10% dopo la pubblicazione dei risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2026. Il titolo si è distinto negativamente, registrando una delle peggiori performance tra i principali listini di Piazza Affari.

I dati diffusi hanno rivelato che le vendite di Campari nel primo trimestre del 2026 si sono attestate a 643 milioni di euro, segnando una diminuzione complessiva del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questa flessione è stata determinata da una crescita organica del 2,9%, un effetto perimetro negativo del 2,2% – principalmente a causa della cessione di Cinzano – e un impatto sfavorevole del cambio pari al 4,1%, attribuibile soprattutto all'andamento del dollaro statunitense e del dollaro giamaicano. Nonostante il calo delle vendite e la reazione negativa del mercato, il gruppo ha comunque confermato la guidance per l'intero anno 2026.

Andamento degli altri titoli di Piazza Affari

Oltre a Campari, altri titoli hanno mostrato movimenti rilevanti. Tenaris ha registrato una perdita del 4,4% in seguito all'annuncio del suo nuovo amministratore delegato. Sul fronte dei rialzi, Nexi ha segnato un incremento del 2,88%, mentre Poste Italiane ha guadagnato l'1,67%.

Unicredit ha visto un aumento dell'1,23% dopo aver comunicato un accordo non vincolante per la cessione di una parte delle proprie attività in Russia a un investitore degli Emirati Arabi Uniti.

La strategia di Campari e la reazione del mercato

Il CEO di Campari, Simon Hunt, ha commentato i risultati del primo trimestre, definendo la performance "solida nel trimestre più contenuto", frutto di una strategia focalizzata su iniziative di maggiore impatto. Ha inoltre sottolineato come, nonostante un contesto operativo sfidante, il gruppo sia riuscito ad aumentare le quote di mercato in quasi tutti i principali mercati globali, con particolare enfasi sui brand prioritari. La società ha aggiunto che la performance trimestrale è stata supportata da un'accelerazione delle attivazioni dei brand, mirate alla destagionalizzazione e all'espansione geografica.

Campari ha anche annunciato l'intenzione di aumentare la remunerazione degli azionisti attraverso un maggiore contributo dei dividendi, facendo leva su una sostenuta generazione di cassa e una strategia di riduzione accelerata della leva finanziaria. Tuttavia, queste comunicazioni non sono state sufficienti a mitigare la delusione del mercato, che ha penalizzato il titolo dopo la diffusione dei conti trimestrali.