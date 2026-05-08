Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noti i più recenti dati sui prezzi medi dei carburanti, come rilevato dall'Osservatorio di settore. All'8 maggio 2026, il costo della benzina self service lungo la rete stradale nazionale si è attestato a 1,934 euro al litro, mentre il gasolio self ha raggiunto i 2,026 euro al litro. Questi valori, che si riferiscono specificamente alla rete stradale ordinaria su tutto il territorio italiano, mostrano un lieve calo rispetto ai dati del giorno precedente.

Nel dettaglio, la benzina self era quotata a 1,937 euro al litro ieri, mentre il gasolio self si attestava a 2,037 euro al litro, confermando una tendenza alla diminuzione per entrambi i tipi di carburante sulla rete ordinaria.

Sulla rete autostradale, invece, la situazione presenta alcune differenze. Il prezzo medio della benzina self raggiunge i 2,000 euro al litro, evidenziando un aumento rispetto agli 1,994 euro del giorno precedente. Il gasolio self in autostrada è quotato a 2,093 euro al litro, segnando una lieve diminuzione rispetto ai 2,099 euro registrati ieri.

Andamento dei prezzi su strade e autostrade

L'aggiornamento dei prezzi riguarda sia le strade ordinarie sia la rete autostradale, fornendo un quadro completo della situazione nazionale. I dati, elaborati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, sono monitorati e pubblicati quotidianamente per riflettere le variazioni di mercato. La benzina self sulle strade ordinarie mantiene una sostanziale stabilità, con variazioni minime che confermano il lieve calo, mentre il gasolio self mostra una lieve flessione sia sulla rete ordinaria sia su quella autostradale.

Il ruolo dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti

L'Osservatorio sui prezzi dei carburanti rappresenta uno strumento fondamentale, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il suo obiettivo primario è garantire la massima trasparenza e un monitoraggio costante dell'andamento dei prezzi praticati lungo l'intera rete stradale nazionale e autostradale. Attraverso la raccolta e la pubblicazione quotidiana di dati dettagliati su benzina, gasolio, GPL e metano, l'Osservatorio fornisce un quadro sempre aggiornato e facilmente accessibile per cittadini, operatori del settore e istituzioni.

Con questa iniziativa, il Ministero intende promuovere attivamente la concorrenza e la trasparenza nel comparto dei carburanti.

Ciò consente agli utenti finali di conoscere i prezzi medi in tempo reale e di confrontarli efficacemente tra le diverse modalità di erogazione e le varie tipologie di rete, favorendo scelte più consapevoli e informate sul territorio.