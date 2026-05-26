Il polo fieristico dedicato ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura farà il suo atteso ritorno a Castellabate, in provincia di Salerno, dal 7 al 9 giugno. L'evento si svolgerà presso l'area portuale di San Marco di Castellabate, configurandosi come un appuntamento di rilievo per le aziende del territorio cilentano. L'obiettivo principale è la valorizzazione delle eccellenze produttive locali, offrendo una piattaforma strategica per lo sviluppo e la promozione delle realtà imprenditoriali del settore.

Il programma e gli obiettivi del polo fieristico

Organizzata in stretta collaborazione con il Comune di Castellabate, la manifestazione vedrà la partecipazione di numerose imprese attive nei comparti dell'edilizia e dell'agricoltura. Il polo fieristico metterà a disposizione spazi espositivi per presentare le più recenti innovazioni tecnologiche, una vasta gamma di materiali da costruzione, moderne attrezzature agricole e i prodotti tipici della zona. L'evento mira a favorire l'incontro tra operatori del settore, istituzioni e cittadini, promuovendo attivamente la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso la creazione di sinergie e opportunità di scambio.

Workshop, incontri e la valorizzazione delle eccellenze locali

Durante i tre giorni di fiera, il programma includerà incontri tematici, workshop specialistici e dimostrazioni pratiche, con la partecipazione di esperti e professionisti. Queste sessioni rappresentano un'importante occasione di aggiornamento e approfondimento. L'iniziativa intende rafforzare la rete tra le aziende cilentane e incentivare la diffusione di buone pratiche innovative, sia nell'ambito edilizio che agricolo. Il Comune di Castellabate sostiene attivamente la manifestazione, riconoscendo l'importanza di creare occasioni di confronto e visibilità concrete per le realtà produttive locali, contribuendo al loro sviluppo e alla loro affermazione sul mercato.