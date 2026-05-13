Nella giornata del 13 maggio 2026, le Borse europee hanno operato all'insegna della cautela, con gli investitori che hanno mantenuto l'attenzione focalizzata sull'imminente incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, ha mostrato un andamento poco mosso. In questo contesto, il settore tecnologico si è distinto in positivo, mentre i titoli legati all'energia hanno registrato flessioni significative, influenzati dallo stallo tra Stati Uniti e Iran e dalla persistente chiusura dello stretto di Hormuz.

A livello nazionale, il listino di Milano ha chiuso la seduta con un incremento dello 0,21%. Tra i titoli che hanno registrato le performance migliori spiccano StMicroelectronics (+8,6%), seguita da Recordati (+3,3%), Prysmian (+2,3%) e Saipem (+1,9%). Al contrario, hanno mostrato un calo Lottomatica (‑2,6%), Nexi (‑2,5%) e Snam (‑0,87%), quest'ultima dopo la diffusione dei risultati trimestrali. Sul fronte delle altre principali piazze europee, Francoforte ha segnato un progresso dello 0,5%, mentre Parigi e Madrid hanno ceduto lo 0,3%. La Borsa di Londra è rimasta sostanzialmente piatta.

Andamento dei mercati e materie prime

Per quanto riguarda le materie prime, il prezzo del petrolio WTI si è attestato a 102 dollari al barile, mentre il Brent ha registrato un calo di mezzo punto percentuale, posizionandosi poco sopra i 107 dollari al barile.

Anche il gas naturale ha mostrato una frenata, con i contratti TTF ad Amsterdam che hanno ceduto lo 0,4%, raggiungendo i 46,5 euro al megawattora. Sul mercato obbligazionario, lo spread tra BTP e Bund tedeschi è rimasto poco mosso, a 75,7 punti base, con il rendimento del decennale italiano invariato al 3,86%. Nel comparto dei cambi, l'euro ha evidenziato una debolezza nei confronti del dollaro, scambiando a 1,1704 sul biglietto verde.

Contesto europeo e focus sull’incontro Trump‑Xi

L'attenzione degli operatori di mercato è rimasta saldamente concentrata sull'atteso vertice tra Donald Trump e Xi Jinping in Cina, un incontro cruciale che si prevede affronterà temi di rilevanza globale come la situazione in Medio Oriente e il commercio internazionale.

Nelle prime fasi della seduta, le principali piazze europee hanno mostrato segnali di ripresa: Parigi ha registrato un rimbalzo iniziale dello 0,27%, Londra un avanzamento dello 0,74% e Francoforte un progresso dello 0,66%. Anche gli indici d'area hanno evidenziato performance positive, con l'EuroStoxx 50 che ha guadagnato lo 0,69% e il FTSEurofirst 300 lo 0,75%. Il Stoxx 600, in particolare, ha beneficiato del sostegno dei comparti delle risorse di base, delle nuove tecnologie e delle utilities, registrando un incremento dello 0,85% nella prima parte della giornata.

In vista dell'incontro tra i due leader, il mercato europeo ha manifestato una chiara propensione al rischio, spingendo gli investitori verso acquisti a buon conto dopo le perdite registrate nella giornata precedente.

La volatilità sull'EuroStoxx 50 ha mostrato un calo, mentre la stabilità nel comparto obbligazionario ha fornito un ulteriore supporto alle quotazioni azionarie. A influenzare positivamente gli scambi sulle principali piazze del continente sono state anche le numerose pubblicazioni di risultati aziendali, che hanno animato le contrattazioni.