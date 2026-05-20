Pechino ha annunciato una collaborazione con gli Stati Uniti per la riduzione dei dazi commerciali, un'intesa che prevede tagli tariffari reciproci per un valore di almeno 30 miliardi di dollari per ciascuna parte. La notizia, diffusa il 20 maggio 2026 tramite una dichiarazione online del Ministero del Commercio cinese, segna un passo significativo nelle relazioni economiche tra le due maggiori economie mondiali, dopo anni di tensioni e misure protezionistiche.

L'accordo raggiunto è un accordo di principio per discutere un quadro di riduzioni tariffarie su prodotti di entità equivalente.

La dichiarazione ufficiale ha specificato che l'intesa coprirà "30 miliardi di dollari o più per ciascuna parte", con l'obiettivo di favorire uno scambio commerciale più equilibrato e di alleggerire le barriere tariffarie. Le discussioni per definire i dettagli operativi e le tempistiche di attuazione sono ancora in fase preliminare.

Implicazioni dell'accordo sui dazi

Questa iniziativa, presentata come una misura reciproca, mira a promuovere una maggiore apertura commerciale e a ridurre le frizioni tra Pechino e Washington. Sebbene non siano stati forniti dettagli sui prodotti specifici coinvolti né sulle tempistiche esatte, l'impegno a proseguire i colloqui sottolinea la volontà di entrambe le nazioni di cercare un terreno comune per la cooperazione economica e superare le barriere che hanno caratterizzato i rapporti bilaterali negli ultimi anni.

Il ruolo del Ministero del Commercio cinese

Il Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese, organo governativo responsabile delle politiche commerciali e di cooperazione economica internazionale, ha un ruolo centrale in questa iniziativa. L'annuncio di questa collaborazione con gli Stati Uniti si inserisce pienamente nel mandato del Ministero, che mira a creare un ambiente commerciale stabile e a promuovere la crescita economica attraverso la riduzione delle barriere tariffarie e il rafforzamento dei legami con i principali partner economici globali.