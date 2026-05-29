“La sanità italiana sta attraversando una fase di profonda trasformazione normativa e organizzativa nella quale le competenze economico-contabili diventano sempre più decisive per garantire sostenibilità, trasparenza e corretta gestione del rischio sanitario. Vogliamo offrire un contributo concreto alle strutture pubbliche e private attraverso un documento tecnico in grado di accompagnare operatori e amministratori nell’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal DM 232/2023”.

Con queste parole Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, ha annunciato l’avvio dei lavori della Commissione Sanità dell’Odcec partenopeo per la realizzazione di un documento tecnico-operativo dedicato alle novità introdotte dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15 dicembre 2023 n.

232, attuativo della Legge Gelli-Bianco.

Le parole del presidente della Commissione Sanità dell'Odcec

Secondo Fabio Cecere, presidente della Commissione Sanità dell’Odcec Napoli, il provvedimento segna un cambio di passo significativo nella gestione del rischio sanitario: “Il nuovo quadro normativo – ha spiegato – introduce un modello molto più strutturato nella gestione del rischio sanitario, con rilevanti implicazioni non solo assicurative e medico-legali ma anche amministrative, contabili e finanziarie. Le strutture sanitarie dovranno affrontare nuovi obblighi relativi agli accantonamenti, alla gestione dei fondi rischi, alla valutazione dei sinistri e alla sostenibilità economica del contenzioso sanitario.

Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario predisporre uno strumento interpretativo e operativo che possa supportare concretamente aziende sanitarie, professionisti e amministratori”.

Il decreto disciplina in modo puntuale le modalità di copertura dei rischi da responsabilità sanitaria, distinguendo tra assicurazioni tradizionali, modelli con Self Insurance Retention e forme di autoassicurazione. Ciascuna soluzione comporta requisiti organizzativi ed economico-finanziari specifici, destinati a incidere in modo significativo sui sistemi di governance e amministrazione delle strutture sanitarie.

Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione dei fondi rischi, ai sinistri “IBNR” (“Incurred But Not Reported”), alle tecniche di valutazione delle passività potenziali e al coordinamento con i principi contabili nazionali, in particolare l’OIC 31.

Secondo l’Odcec di Napoli, le ricadute più rilevanti riguarderanno soprattutto le strutture private accreditate, chiamate ad affrontare nuove complessità nella rappresentazione contabile dei rischi sanitari, nella sostenibilità degli accantonamenti e nella corretta valutazione delle passività potenziali.

Un approccio interdisciplinare

Il documento della Commissione Sanità adotterà un approccio interdisciplinare, integrando competenze economiche, fiscali, finanziarie e giuridiche, nella consapevolezza che il rischio sanitario non possa più essere trattato esclusivamente come tema clinico o assicurativo.

Un ulteriore approfondimento riguarderà i profili fiscali degli accantonamenti e gli effetti sui bilanci delle strutture che operano con elevate franchigie o in autoassicurazione.

Centrale anche l’adeguamento previsto dall’articolo 18 del decreto, che impone entro 24 mesi l’aggiornamento dei modelli di risk management e dei sistemi di monitoraggio dei sinistri.

Per l’Ordine dei Commercialisti di Napoli, la riforma avrà un impatto crescente anche sulla governance aziendale e sulle responsabilità degli organi amministrativi, chiamati a garantire una rappresentazione corretta e trasparente dei rischi nella programmazione economico-finanziaria.

Alla stesura del documento partecipano i componenti della Commissione Sanità dell’Odcec Napoli: Carlo Parenti (vicepresidente), Filippo Abitabile (segretario), Augusto Chiosi, Ettore Cinque, Sergio Crispino, Fabio Rossi e Giampaolo Santaniello, oltre al presidente Cecere.