La situazione attorno al futuro di Commerzbank si è intensificata in vista dell'assemblea straordinaria di UniCredit, prevista per il 5 maggio 2026. UniCredit cercherà l'approvazione degli azionisti per un'offerta pubblica di acquisto (OPA) su Commerzbank. L'offerta ufficiale è attesa il giorno successivo.

Commerzbank ha risposto con ferma critica alle iniziative provenienti da Milano. Michael Kotzbauer, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Commerzbank, ha dichiarato che il piano UniCredit, presentato dopo diciotto mesi e numerosi incontri, è un progetto che mira a smantellare la banca nella sua attuale operatività e non offre alcun premio agli azionisti.

Questa posizione riflette le preoccupazioni interne circa gli impatti sulla struttura e sui rapporti con la clientela.

Le obiezioni di Commerzbank

Commerzbank contesta il piano UniCredit, ritenendo non tuteli gli interessi degli azionisti né la continuità operativa per i clienti. L'accusa principale riguarda l'assenza di un premio per gli azionisti e la prospettiva di uno smantellamento del modello di servizio. La proposta giunge dopo lungo periodo di trattative e incontri.

I rischi evidenziati da UniCredit

UniCredit, in un documento per l'assemblea straordinaria, ha riconosciuto rischi significativi nell'acquisizione di Commerzbank. Tra questi, la potenziale perdita di clienti e dipendenti chiave, oltre a una forte opposizione degli azionisti di minoranza.

UniCredit ha anche segnalato che i benefici strategici, i guadagni di efficienza e le potenziali sinergie potrebbero non realizzarsi come previsto. Queste informazioni sono state rese pubbliche in occasione delle votazioni sulla ricapitalizzazione, condizione necessaria per il lancio dell'OPA.

La divulgazione di tali dettagli, avvenuta poco prima delle deliberazioni sull'aumento di capitale, delinea un quadro complesso e caratterizzato da forti tensioni tra le due istituzioni bancarie.