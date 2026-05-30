La stretta protezionistica degli Stati Uniti ha generato un impatto significativo sulle piccole e medie imprese italiane, incidendo in modo rilevante sull’export nazionale. Tra agosto 2025 e marzo 2026, le PMI italiane hanno registrato una perdita media di 5,3 milioni di euro al giorno in mancate esportazioni verso il mercato americano. Questa situazione si è tradotta in una contrazione del 10,4% delle vendite nei comparti a maggiore presenza di PMI, culminando in una perdita complessiva di export pari a 1,293 miliardi di euro in otto mesi.

I settori maggiormente colpiti sono stati quello dei mobili, insieme a quello alimentare e delle bevande.

Dal punto di vista geografico, la Lombardia è la regione che ha registrato le maggiori difficoltà, mentre l’Emilia-Romagna ha mostrato una crescita e la Toscana ha segnato un incremento delle esportazioni del 10,6%, in controtendenza rispetto al quadro nazionale.

Impatto Settoriale e Regionale dei Dazi

I dati evidenziano che la perdita di competitività per le PMI italiane si è concentrata soprattutto nei settori tradizionalmente forti dell’export nazionale. Il settore dei mobili risulta il più penalizzato, seguito da alimentari e bevande. La Lombardia ha subito il maggiore calo nelle esportazioni verso gli Stati Uniti, mentre l’Emilia-Romagna e la Toscana hanno mantenuto o aumentato la propria quota di mercato.

Prospettive e Dati sull'Export Italiano verso gli USA

L’introduzione di dazi del 15% da parte degli Stati Uniti sulle importazioni di beni europei, compresi quelli italiani, potrebbe generare un impatto economico complessivo di circa 10 miliardi di euro per le aziende italiane. Nel 2024, l’export italiano verso gli Stati Uniti ha superato i 66 miliardi di euro. I settori più esposti sono meccanica, farmaceutico, moda, agroalimentare, trasporti e beni di lusso.

La meccanica italiana rappresenta circa il 27% dell’export totale verso gli USA, seguita da chimica e farmaceutico (20%), moda (17%), agroalimentare e bevande (12%), trasporti (11%) e occhialeria, gioielli e arredamento (9%). Complessivamente, questi sei settori rappresentano oltre il 90% dell’export italiano negli Stati Uniti e sarebbero quindi i più direttamente interessati da un inasprimento delle politiche commerciali americane. Le imprese italiane stanno già lavorando su strategie di diversificazione geografica per rafforzare la presenza in Asia, America Latina, Africa e mercati emergenti come India e Messico.