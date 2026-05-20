Lo scenario economico italiano ha subito un netto deterioramento a maggio 2026, come rilevato dal Centro Studi di Confindustria nel suo report “Congiuntura Flash”. Tutti gli indicatori economici – fiducia, tassi di interesse, investimenti e consumi – risultano negativi e procedono come previsto. Questa situazione è aggravata dal perdurare del conflitto in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, che sta spingendo il prezzo del petrolio Brent a 105 dollari al barile, alimentando una nuova fiammata inflazionistica e minando la fiducia di imprese e famiglie.

Le ultime previsioni del Centro Studi indicano, a partire da giugno, uno scenario con rischio di crescita zero per l'Italia. L'inflazione nel Paese è balzata al +2,7% in aprile (dal +1,5% di febbraio), trainata principalmente dai costi energetici, che hanno registrato un aumento del +9,2%. Questo quadro sta frenando i consumi e gli investimenti privati: le richieste di credito da parte delle imprese sono in calo e la fiducia delle famiglie continua a scendere, segnalando un prossimo stop alla spesa per servizi e beni non alimentari. I mercati, di conseguenza, si attendono un rialzo dei tassi da parte della BCE già a giugno.

Impatto sull'economia e sui servizi

Il perdurare del conflitto e l'incertezza internazionale continuano a pesare sull'economia.

Il settore dei servizi, in particolare turismo e trasporti, risente fortemente di questa situazione, con un indice PMI che rimane in area recessiva. Senza una cessazione immediata della guerra e la riapertura dello Stretto di Hormuz, l'Italia rischia una fase di stagnazione o, peggio, di recessione, come sottolineato dal direttore del Centro Studi di Confindustria, Alessandro Fontana, al Festival dell’Economia di Trento il 20 maggio 2026.

PNRR e la resilienza dell'export

In questo contesto critico, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) resta l'unico driver fondamentale per la produzione industriale e il PIL italiano. L'Italia si posiziona tra i migliori paesi UE per lo stato di avanzamento, avendo raggiunto al 29 aprile il 72% dei traguardi e obiettivi previsti, contro una media europea del 50%.

Tuttavia, il 2026 entra nella sua fase più delicata, con 159 obiettivi da completare entro agosto per sbloccare la decima rata da 28,4 miliardi di euro.

L'export, invece, mostra una notevole resilienza, registrando una crescita del +4,0% nel primo trimestre. Questo risultato è stato ottenuto nonostante un significativo crollo delle vendite verso il Medio Oriente (-52,5%), compensato dalle performance positive in Svizzera e Cina. Alessandro Fontana ha inoltre affermato che "una guerra commerciale è autodistruzione", e al momento non si registrano impatti negativi sull'export verso gli Stati Uniti, che ha mostrato una crescita nel 2025 rispetto al 2024. Segnali di un possibile riassetto produttivo potrebbero essere in corso, pur non essendo ancora pienamente visibili.